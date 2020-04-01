5 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас

Підготували для вас найкращі комедії, які можна назвати класикою. Головна особливість – актори, які знялися в цих фільмах, – незрівнянні майстри комедії. Вам точно сподобається, тому гарного перегляду!

Фантомас

Оригінальна назва: Fantômas

Рік: 1964

Країна: Франція

Тривалість: 104 хв

Режисер: Андре Юнебель

Актори: Жан Маре, Луї де Фюнес, Мілен Демонжо, Жак Дінам

Сюжет. Злодій на ім'я Фантомас знову викрадає ювелірні вироби в Парижі, а за кілька годин до цього комісар поліції пообіцяв перервати низку цих пограбувань та заарештувати таємничого злочинця. Паралельне розслідування веде молодий журналіст Фандор, який сумнівається в існуванні Фантомаса і думає, що поліціянти вигадали його. Однак, скоро журналіст зіткнеться з лиходієм і дізнається, що той використовує маски. Наступний свій злочин Фантомас чинитиме в масці Фандора.

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У джазі тільки дівчата

Оригінальна назва: Some Like It Hot

Рік: 1959

Країна: США

Тривалість: 120 хв

Режисер: Біллі Вайлдер

Актори: Мерилін Монро, Джек Леммон, Тоні Кертіс

Сюжет. Америка, кінець 20-х, сухий закон, гангстери. Головні герої Джо та Джері – звичайні музиканти, але вони стають свідками вбивства. Переховуючись від переслідування, вони переодягаються в Жозефіну та Дафну, стають випускницями консерваторії та вирушають на гастролі в жіночому джазовому оркестрі. З цього моменту починаються їх пригоди, сповнені смішними та безглуздими випадками.

Доктор Дулітл

Оригінальна назва: Dr. Dolittle

Рік: 1998

Країна: США

Тривалість: 85 хв

Режисер: Бетті Томас

Актори: Едді Мерфі, Олівер Платт, Крістен Вілсон, Оссі Девіс, Норм Макдональд, Кріс Рок

Сюжет. Едді Мерфі грає справжнього Айболита, який долає труднощі та жертвує майже всім заради тварин. Це добра та весела казка для дітей та дорослих. У доктора є особливий дар – розуміти звірів і птахів. Перед головним героєм відкриваються нові кар'єрні можливості, але що він обере? Чи буде хитрішим і спробує все поєднати?

Агент Джонні Інгліш

Оригінальна назва: Johnny English

Рік: 2003

Країна: Великобританія, Франція

Тривалість: 87 хв

Режисер: Пітер Хоуітт

Актори: Роуен Аткінсон, Таша Де Васконцелос, Бен Міллер, Грег Уайз, Дуглас МакФерран, Стів Ніколсон, Теренс Харві, Кевін МакНаллі, Тім Піготт-Сміт, Ніна Янг

Сюжет. Французький багатій Паскаль Саваж хоче зробити з Великої Британії величезну в'язницю, в якій будуть сидіти в'язні з усіх держав, а він отримуватиме гроші. Для того, щоб план вдався, Паскаль повинен стати королем. Його намагатиметься зупинити Джонні Інгліш – працівник канцелярії британської розвідки МІ-7. У зв'язку з певними подіями він єдиний живий агент, тож впоратися з таким завданням без досвіду буде непросто. А ще – він ходяча катастрофа.

Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин

Оригінальна назва: Ace Ventura: Pet Detective

Рік: 1993

Країна: США

Тривалість: 86 хв

Режисер: Том Шед'як

Актори: Джим Керрі, Кортні Кокс, Шон Янг

Сюжет. Головний герой – детектив, але він бере лише ті справи, які пов'язані з пошуком тварин. Цього разу Ейс Вентура отримує особливе завдання – знайти дельфіна Сніжка, який є талісманом місцевого футбольного клубу. Під час слідства він з'ясовує, що голкіпер команди теж зник. Безсумнівно, їх викрали, і цей викрадач має безпосередні зв'язки з футболом. Якими методами детективу вдасться знайти його?

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