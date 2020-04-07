Фільми з Джекі Чаном: найкращі ролі, які прославили актора на увесь світ

7 квітня Джекі Чан відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 66 років. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми з Джекі, які зробили його знаменитим та популярним.

Карате кід

Оригінальна назва: The Karate Kid

Жанр: драма, бойовик

Рік: 2010

Країна: США

Тривалість: 140 хв

Режисер: Гаральд Зварт

Сюжет. 12-річний Дре Паркер міг бути найпопулярнішим малим у Детройті, але останній крок кар'єри його матері передбачав переїзд у Китай. Дре потерпає від нападок хуліганів й не може завести дружбу, адже культурні розбіжності роблять свою справу. Дре у чужій країні й не може звернутися до когось, окрім містера Хана, який таємно є майстром кунг-фу.

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Смокінг

Оригінальна назва: The Tuxedo

Жанр: комедія, бойовик

Рік: 2002

Країна: США

Тривалість: 98 хв

Режисер: Кевін Донаван

Сюжет. Нещасний шофер повинен зайняти місце секретного агента, використовуючи його спеціальний смокінг. Одяг навантажений гаджетами та секретними приладами, тому половину справи зробить сам. Інша половина залежить від шофера, який далекий від небезпечного життя спецагентів.

Пригоди Джекі Чана

Оригінальна назва: Jackie Chan Adventures

Жанр: мультфільм, пригоди, комедія

Рік: 2000-2005

Країна: США, Гонконг

Тривалість: 23 хв кожна з 95 серій

Режисер: Філ Вайнштейн, Френк Сквіллейс

Сюжет. Археолог Джекі, його племінниця Джейд та дядечко потрапили у ризиковану справу – вони змагаються з небезпечною бандою, яка хоче викрасти древні магічні артефакти – 12 медальйонів-камінців, які наділяють власника надлюдськими здібностями.

Година пік

Оригінальна назва: Rush Hour

Жанр: комедія, бойовик

Рік: 1998

Країна: США

Тривалість: 97 хв

Режисер: Брет Ретнер

Сюжет. Двоє поліціянтів – гонконзький детектив Лі та детектив ФБР Джеймс Картер – з різних світів, але їм потрібно об'єднати сили, щоб зловити злочинців і врятувати одинадцятирічну дівчинку китайського консула на ім'я Су Юнг.

Обладунки бога

Оригінальна назва: Long xiong hu di

Жанр: комедія

Рік: 1986

Країна: Гонконг

Тривалість: 97 хв

Режисер: Джекі Чан

Сюжет. Джекі – професійний мисливець за фортуною, який збирається розбагатіти, відновлюючи екзотичні артефакти. Але коли його колишню дівчину Лорелей викрадає культ зловмисних ченців, Джекі повинен розпочати пошуки таємничого скарбу, поки не пізно.

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