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Фільми з Джекі Чаном: найкращі ролі, які прославили актора на увесь світ
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7 квітня Джекі Чан відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 66 років. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми з Джекі, які зробили його знаменитим та популярним.
Карате кід
- Оригінальна назва: The Karate Kid
- Жанр: драма, бойовик
- Рік: 2010
- Країна: США
- Тривалість: 140 хв
- Режисер: Гаральд Зварт
Сюжет. 12-річний Дре Паркер міг бути найпопулярнішим малим у Детройті, але останній крок кар'єри його матері передбачав переїзд у Китай. Дре потерпає від нападок хуліганів й не може завести дружбу, адже культурні розбіжності роблять свою справу. Дре у чужій країні й не може звернутися до когось, окрім містера Хана, який таємно є майстром кунг-фу.
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Смокінг
- Оригінальна назва: The Tuxedo
- Жанр: комедія, бойовик
- Рік: 2002
- Країна: США
- Тривалість: 98 хв
- Режисер: Кевін Донаван
Сюжет. Нещасний шофер повинен зайняти місце секретного агента, використовуючи його спеціальний смокінг. Одяг навантажений гаджетами та секретними приладами, тому половину справи зробить сам. Інша половина залежить від шофера, який далекий від небезпечного життя спецагентів.
Пригоди Джекі Чана
- Оригінальна назва: Jackie Chan Adventures
- Жанр: мультфільм, пригоди, комедія
- Рік: 2000-2005
- Країна: США, Гонконг
- Тривалість: 23 хв кожна з 95 серій
- Режисер: Філ Вайнштейн, Френк Сквіллейс
Сюжет. Археолог Джекі, його племінниця Джейд та дядечко потрапили у ризиковану справу – вони змагаються з небезпечною бандою, яка хоче викрасти древні магічні артефакти – 12 медальйонів-камінців, які наділяють власника надлюдськими здібностями.
Година пік
- Оригінальна назва: Rush Hour
- Жанр: комедія, бойовик
- Рік: 1998
- Країна: США
- Тривалість: 97 хв
- Режисер: Брет Ретнер
Сюжет. Двоє поліціянтів – гонконзький детектив Лі та детектив ФБР Джеймс Картер – з різних світів, але їм потрібно об'єднати сили, щоб зловити злочинців і врятувати одинадцятирічну дівчинку китайського консула на ім'я Су Юнг.
Обладунки бога
- Оригінальна назва: Long xiong hu di
- Жанр: комедія
- Рік: 1986
- Країна: Гонконг
- Тривалість: 97 хв
- Режисер: Джекі Чан
Сюжет. Джекі – професійний мисливець за фортуною, який збирається розбагатіти, відновлюючи екзотичні артефакти. Але коли його колишню дівчину Лорелей викрадає культ зловмисних ченців, Джекі повинен розпочати пошуки таємничого скарбу, поки не пізно.
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