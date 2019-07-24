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Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2)

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Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 1

Washington Post створила список книг, які варто читати протягом кожного року життя. Разом з деякими творами приходить і мудрість, яку вони передають. Дізнайтесь, яку книгу ви маєте прочитати у вашому віці.

Початок у Частині 1.

До теми: Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю

51 рік

"Як ви думаєте, хто ви є?" ("Who Do You Think You Are?" ALICE MUNRO)

Ці маленькі моменти визначають нас.

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52 роки

"Чоловіки без жінок" ("Men Without Women" HARUKI MURAKAMI)

Життя є загадкою без правильної відповіді. Спроба розібратися з рішенням – це власна винагорода.

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53 роки

"Чоловік, якого звати Ове" ("A Man Called Ove" FREDRIK BACKMAN)

Стає все важче заводити нових друзів, коли ви старієте, але все одно продовжуєте робити це. Вони можуть врятувати ваше життя.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342870

54 роки

"Відмова від смерті" ("The Denial of Death" ERNEST BECKER)

Що б ви зробили – і хто б ви були – якщо б ви не боялися вмирати?

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55 років

"Олів Кіттерідж" ("Olive Kitteridge" ELIZABETH STROUT)

Людина може бути жорстокою і важкою, але також люблячою і гідною співчуття.

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56 років

"Коли справи розвалюються" ("When Things Fall Apart" PEMA CHÖDRÖN)

Кожен виклик – це можливість для трансформаційної мудрості.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342879

57 років

"Залишки дня" ("Remains of the Day" KAZUO ISHIGURO)

Якщо ви живете згідно з чужими правилами, ви можете зупинитися зараз.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342877

58 років

"Чума голубів" ("The Plague of Doves" LOUISE ERDRICH)

Подумайте про те, що відбувається перед вами, тому що "історія працює в живих".

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342878

59 років

"Динамічне старіння" ("Dynamic Aging" KATY BOWMAN)

Не звинувачуйте свій вік, якщо ви почуваєте себе старим. Це може бути саме так, як ви використовуєте (або не використовуєте) своє тіло.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342885

60 років

"П'ять років до виходу на пенсію" ("The Five Years Before You Retire" EMILY GUY BIRKEN)

Не акцентуйте, але час цокає. У вас є хороший план?

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342876

61 рік

"Страх перед смертю" ("Fear of Dying" ERICA JONG)

Існує багато способів старіти. Витончено – не обов'язково один з них.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342882

62 роки

"Останній стенд майора Петтігрю" ("Major Pettigrew's Last Stand" HELEN SIMONSON)

Любов не знає меж, особливо коли книги об'єднують людей.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342881

63 роки

"Наші душі вночі" ("Our Souls at Night" KENT HARUF)

Лікування самотності може бути таким же простим, як прохання про компанію.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342883

64 роки

"Старий в художній школі" ("Old in Art School" NELL PAINTER)

Це не надто пізно, щоб спробувати нову кар'єру, але підготуйтеся до вікових загострень.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342884

65 років

"65 речей, які потрібно зробити, коли ви виходите на пенсію" ("65 Things to Do When You Retire" MARK EVAN CHIMSKY)

Якщо вам потрібні ідеї, Джиммі Картер, Джейн Фонда та Глорія Штайнм мають пропозиції.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342875

66 років

Серія історій "Outlander" ("The "Outlander" series" DIANA GABALDON)

Вам не потрібно подорожувати часом, щоб тримати романтичні іскри під час старіння – просто фантазія.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342880

67 років

"Дон Кіхот" ("Don Quixote" MIGUEL DE CERVANTES)

Ви нарешті встигли прочитати перший сучасний роман.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342874

68 років

"Рік чарівного мислення" ("The Year of Magical Thinking" JOAN DIDION)

Скорбота може змусити вас відчути, що ви втрачаєте розум. Це нормально.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342899

69 років

"Я нічого не пам'ятаю" ("I Remember Nothing" NORA EPHRON)

"Кожен раз, коли один з моїх друзів каже мені: "Все відбувається з певною причиною", я хочу його побити."

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342900

70 років

"Майстер-клас: довше, сильніше і щасливіше життя" ("Master Class: Living Longer, Stronger, and Happier" PETER SPIERS)

Серед секретів повноцінного життя: ніколи не припиняйте вчитися.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342896

71 рік

"Опівнічні діти" ("Midnight's Children" SALMAN RUSHDIE)

Ви назавжди пов'язані з часом і місцем вашого народження. Те, що ви робите з цим з'єднанням, залежить від вас.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342898

72 роки

"Любов під час холери" ("Love in the Time of Cholera" GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ)

За словами Супремеса: "Ви не можете поспішати з любов'ю. Ви просто чекаєте". Іноді десятиліття.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342901

73 роки

"Роки Ліндона Джонсона" ("The Years of Lyndon Johnson" FOUR VOLUMES, BY ROBERT CARO)

У 83 роки Каро все ще працює над цією незвичайною серією. У вас є час, щоб наздогнати.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342902

74 роки

"Париж в нинішньому часі" ("Paris in the Present Tense" MARK HELPRIN)

"Музика – єдине, що достатньо потужне, щоб відсунути завісу часу", – так наповніть своє життя піснею.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342903

75 років

"Історія любові" ("The History of Love" NICOLE KRAUSS)

Час не може назавжди перешкодити збереженню справжньої прихильності.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342895

76 років

"Жінки, що веслують Північ" ("Women Rowing North" MARY PIPHER)

З правильним мисленням і готовністю сказати "ні" – це може бути час вашого життя.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342897

77 років

"Гілеад" ("Gilead" MARILYNNE ROBINSON)

Ви готові почати думати про те, що означає ваше життя і про спадщину, яку ви залишите.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342893

78 років

"Павутина Шарлотти" ("Charlotte's Web" E.B. WHITE)

У цій ніжній казці лежить хороший урок, щоб поділитися з онуками й нагадати собі: зміна – єдина константа.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342892

79 років

"Настання віку" ("The Coming of Age" SIMONE DE BEAUVOIR)

Вам не потрібно діяти у віці.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342894

80 років

"Прибуття до вісімдесяти: вірші" ("Coming Into Eighty: Poems" MAY SARTON)

Ваш корабель може бути побитий, але це плавання "Навчання, щоб бути / і як стати".

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342918

81 рік

"Відданість" ("Devotions" MARY OLIVER)

У 81-му році поет переглянув своє життя з колекцією, що охоплює п'ять десятиліть і запитує: "Що ви плануєте робити з одним диким і дорогоцінним життям?"

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342917

82 роки

"Літо Ліскульки" ("The Summer of a Dormouse" JOHN MORTIMER)

Коли ваше тіло перестає робити те, чого ви хочете, сміх є прекрасним механізмом подолання проблем.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342916

83 роки

Всі трилери та таємниці

Якщо ви ще не познайомилися з Роулінсом, місіс Полліфакс, головним інспектором Гамаш та комісаром Гвідо Брунетті, то запросіть їх. Вони чудова компанія.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342915

84 роки

"Останні невідомі. Головні, елегантні, професійні питання, на які немає відповіді, про Всесвіт, розум, майбутнє цивілізації та значення життя" ("The Last Unknowns" DEEP, ELEGANT, PROFOUND UNANSWERED QUESTIONS ABOUT THE UNIVERSE, THE MIND, THE FUTURE OF CIVILIZATION, AND THE MEANING OF LIFE EDITED BY JOHN BROCKMAN)

З часом і мудрістю, щоб уникнути кращого моменту, можна подумати над великими таємницями життя.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342927

85 років

"Равелстейн" ("Ravelstein" SAUL BELLOW)

Наші найдавніші дружби все ще можуть зачарувати нас.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342910

86 років

"Старий бруд" ("Old Filth" JANE GARDAM)

Ніколи не пізно укласти мир з вашою особистою історією.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342923

87 років

"Король Лір" ("King Lear" WILLIAM SHAKESPEARE)

Підрахуйте свої благословення за безумовну любов і висловіть свою вдячність людям, які її дарують.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342920

88 років

"Близько дев'яносто: і інші комедії пізнього життя" ("Nearing Ninety: And Other Comedies of Late Life" JUDITH VIORST)

Візьміть це від когось, хто знаходить гумор навіть у скорботах прийдешнього віку: "На що тут скаржитися? Не багато."

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342911

89 років

"Карнавал втрат: нотатки перед 90" ("A Carnival of Losses: Notes Nearing 90" DONALD HALL)

"Чому нетрадиційна особа має щось відстоювати?" Це буде радісно почути, це риторичне питання.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342921

90 років

"Пляж для бога, який нищить кораблі" ("Beachcombing for a Shipwrecked God" JOE COOMER)

Можливо, вам доведеться відправитися в минуле, щоб зрозуміти свій подарунок.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342928

91 рік

"Вибрані вірші: 1988-2013" ("Selected Poems: 1988-2013" SEAMUS HEANEY)

Просвітництво і краса рясніють, навіть у начебто повсякденних моментах повсякденного життя.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342919

92 роки

"Нічого не лякає" ("Nothing to be Frightened Of" JULIAN BARNES)

Не уникайте великих питань життя і смерті та віри: виконуйте їх безпосередньо за допомогою деяких найбільших мислителів.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342909

93 роки

"Людина Розумна" ("Sapiens" YUVAL HARARI)

Ви були свідками майже століття. Тепер погляньте на історію людства.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342912

94 роки

"Маніфест проти ейджизму" ("This Chair Rocks: A Manifesto Against Ageism" ASHTON APPLEWHITE)

Існує багато міфів про старіння. Не вірте жодному з них.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342913

95 років

Неаполітанські романи ("The Neapolitan novels" ELENA FERRANTE)

Справжня дружба може вижити в спустошеному часі.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342924

96 років

"Десь до кінця" ("Somewhere Towards the End" DIANA ATHILL)

Немає ніякого значення в жалю.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342922

97 років

"Мої власні ноги" ("My Own Two Feet" BEVERLY CLEARY)

Кожен вибір, який ви зробили, привів вас сюди, де ви є.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342925

98 років

"Життя таке хороше" ("Life Is So Good" GEORGE DAWSON AND RICHARD GLAUBMAN)

Доусон навчився читати в 98, потім написав книгу. Так що ж ви збираєтеся робити сьогодні?

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342914

99 років

"Маленький хлопчик" ("Little Boy" LAWRENCE FERLINGHETTI)

Тільки тому, що ви старі, це не означає, що ви програли.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342926

100 років

"Матрос і Скрипаль: роздуми про 100-річного автора" ("Sailor and Fiddler: Reflections of a 100-Year-Old Author" HERMAN WOUK)

Життя – чудова пригода. Книги роблять його ще кращим.

Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2) - фото 342908

І ще: Як це працює: 5 мотиваційних книг про досягнення успіх

Джерело: Washington Post
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