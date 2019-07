Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2)

Washington Post створила список книг, які варто читати протягом кожного року життя. Разом з деякими творами приходить і мудрість, яку вони передають. Дізнайтесь, яку книгу ви маєте прочитати у вашому віці.

Початок у Частині 1.

51 рік

"Як ви думаєте, хто ви є?" ("Who Do You Think You Are?" ALICE MUNRO)

Ці маленькі моменти визначають нас.

52 роки

"Чоловіки без жінок" ("Men Without Women" HARUKI MURAKAMI)

Життя є загадкою без правильної відповіді. Спроба розібратися з рішенням – це власна винагорода.

53 роки

"Чоловік, якого звати Ове" ("A Man Called Ove" FREDRIK BACKMAN)

Стає все важче заводити нових друзів, коли ви старієте, але все одно продовжуєте робити це. Вони можуть врятувати ваше життя.

54 роки

"Відмова від смерті" ("The Denial of Death" ERNEST BECKER)

Що б ви зробили – і хто б ви були – якщо б ви не боялися вмирати?

55 років

"Олів Кіттерідж" ("Olive Kitteridge" ELIZABETH STROUT)

Людина може бути жорстокою і важкою, але також люблячою і гідною співчуття.

56 років

"Коли справи розвалюються" ("When Things Fall Apart" PEMA CHÖDRÖN)

Кожен виклик – це можливість для трансформаційної мудрості.

57 років

"Залишки дня" ("Remains of the Day" KAZUO ISHIGURO)

Якщо ви живете згідно з чужими правилами, ви можете зупинитися зараз.

58 років

"Чума голубів" ("The Plague of Doves" LOUISE ERDRICH)

Подумайте про те, що відбувається перед вами, тому що "історія працює в живих".

59 років

"Динамічне старіння" ("Dynamic Aging" KATY BOWMAN)

Не звинувачуйте свій вік, якщо ви почуваєте себе старим. Це може бути саме так, як ви використовуєте (або не використовуєте) своє тіло.

60 років

"П'ять років до виходу на пенсію" ("The Five Years Before You Retire" EMILY GUY BIRKEN)

Не акцентуйте, але час цокає. У вас є хороший план?

61 рік

"Страх перед смертю" ("Fear of Dying" ERICA JONG)

Існує багато способів старіти. Витончено – не обов'язково один з них.

62 роки

"Останній стенд майора Петтігрю" ("Major Pettigrew's Last Stand" HELEN SIMONSON)

Любов не знає меж, особливо коли книги об'єднують людей.

63 роки

"Наші душі вночі" ("Our Souls at Night" KENT HARUF)

Лікування самотності може бути таким же простим, як прохання про компанію.

64 роки

"Старий в художній школі" ("Old in Art School" NELL PAINTER)

Це не надто пізно, щоб спробувати нову кар'єру, але підготуйтеся до вікових загострень.

65 років

"65 речей, які потрібно зробити, коли ви виходите на пенсію" ("65 Things to Do When You Retire" MARK EVAN CHIMSKY)

Якщо вам потрібні ідеї, Джиммі Картер, Джейн Фонда та Глорія Штайнм мають пропозиції.

66 років

Серія історій "Outlander" ("The "Outlander" series" DIANA GABALDON)

Вам не потрібно подорожувати часом, щоб тримати романтичні іскри під час старіння – просто фантазія.

67 років

"Дон Кіхот" ("Don Quixote" MIGUEL DE CERVANTES)

Ви нарешті встигли прочитати перший сучасний роман.

68 років

"Рік чарівного мислення" ("The Year of Magical Thinking" JOAN DIDION)

Скорбота може змусити вас відчути, що ви втрачаєте розум. Це нормально.

69 років

"Я нічого не пам'ятаю" ("I Remember Nothing" NORA EPHRON)

"Кожен раз, коли один з моїх друзів каже мені: "Все відбувається з певною причиною", я хочу його побити."

70 років

"Майстер-клас: довше, сильніше і щасливіше життя" ("Master Class: Living Longer, Stronger, and Happier" PETER SPIERS)

Серед секретів повноцінного життя: ніколи не припиняйте вчитися.

71 рік

"Опівнічні діти" ("Midnight's Children" SALMAN RUSHDIE)

Ви назавжди пов'язані з часом і місцем вашого народження. Те, що ви робите з цим з'єднанням, залежить від вас.

72 роки

"Любов під час холери" ("Love in the Time of Cholera" GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ)

За словами Супремеса: "Ви не можете поспішати з любов'ю. Ви просто чекаєте". Іноді десятиліття.

73 роки

"Роки Ліндона Джонсона" ("The Years of Lyndon Johnson" FOUR VOLUMES, BY ROBERT CARO)

У 83 роки Каро все ще працює над цією незвичайною серією. У вас є час, щоб наздогнати.

74 роки

"Париж в нинішньому часі" ("Paris in the Present Tense" MARK HELPRIN)

"Музика – єдине, що достатньо потужне, щоб відсунути завісу часу", – так наповніть своє життя піснею.

75 років

"Історія любові" ("The History of Love" NICOLE KRAUSS)

Час не може назавжди перешкодити збереженню справжньої прихильності.

76 років

"Жінки, що веслують Північ" ("Women Rowing North" MARY PIPHER)

З правильним мисленням і готовністю сказати "ні" – це може бути час вашого життя.

77 років

"Гілеад" ("Gilead" MARILYNNE ROBINSON)

Ви готові почати думати про те, що означає ваше життя і про спадщину, яку ви залишите.

78 років

"Павутина Шарлотти" ("Charlotte's Web" E.B. WHITE)

У цій ніжній казці лежить хороший урок, щоб поділитися з онуками й нагадати собі: зміна – єдина константа.

79 років

"Настання віку" ("The Coming of Age" SIMONE DE BEAUVOIR)

Вам не потрібно діяти у віці.

80 років

"Прибуття до вісімдесяти: вірші" ("Coming Into Eighty: Poems" MAY SARTON)

Ваш корабель може бути побитий, але це плавання "Навчання, щоб бути / і як стати".

81 рік

"Відданість" ("Devotions" MARY OLIVER)

У 81-му році поет переглянув своє життя з колекцією, що охоплює п'ять десятиліть і запитує: "Що ви плануєте робити з одним диким і дорогоцінним життям?"

82 роки

"Літо Ліскульки" ("The Summer of a Dormouse" JOHN MORTIMER)

Коли ваше тіло перестає робити те, чого ви хочете, сміх є прекрасним механізмом подолання проблем.

83 роки

Всі трилери та таємниці

Якщо ви ще не познайомилися з Роулінсом, місіс Полліфакс, головним інспектором Гамаш та комісаром Гвідо Брунетті, то запросіть їх. Вони чудова компанія.

84 роки

"Останні невідомі. Головні, елегантні, професійні питання, на які немає відповіді, про Всесвіт, розум, майбутнє цивілізації та значення життя" ("The Last Unknowns" DEEP, ELEGANT, PROFOUND UNANSWERED QUESTIONS ABOUT THE UNIVERSE, THE MIND, THE FUTURE OF CIVILIZATION, AND THE MEANING OF LIFE EDITED BY JOHN BROCKMAN)

З часом і мудрістю, щоб уникнути кращого моменту, можна подумати над великими таємницями життя.

85 років

"Равелстейн" ("Ravelstein" SAUL BELLOW)

Наші найдавніші дружби все ще можуть зачарувати нас.

86 років

"Старий бруд" ("Old Filth" JANE GARDAM)

Ніколи не пізно укласти мир з вашою особистою історією.

87 років

"Король Лір" ("King Lear" WILLIAM SHAKESPEARE)

Підрахуйте свої благословення за безумовну любов і висловіть свою вдячність людям, які її дарують.

88 років

"Близько дев'яносто: і інші комедії пізнього життя" ("Nearing Ninety: And Other Comedies of Late Life" JUDITH VIORST)

Візьміть це від когось, хто знаходить гумор навіть у скорботах прийдешнього віку: "На що тут скаржитися? Не багато."

89 років

"Карнавал втрат: нотатки перед 90" ("A Carnival of Losses: Notes Nearing 90" DONALD HALL)

"Чому нетрадиційна особа має щось відстоювати?" Це буде радісно почути, це риторичне питання.

90 років

"Пляж для бога, який нищить кораблі" ("Beachcombing for a Shipwrecked God" JOE COOMER)

Можливо, вам доведеться відправитися в минуле, щоб зрозуміти свій подарунок.

91 рік

"Вибрані вірші: 1988-2013" ("Selected Poems: 1988-2013" SEAMUS HEANEY)

Просвітництво і краса рясніють, навіть у начебто повсякденних моментах повсякденного життя.

92 роки

"Нічого не лякає" ("Nothing to be Frightened Of" JULIAN BARNES)

Не уникайте великих питань життя і смерті та віри: виконуйте їх безпосередньо за допомогою деяких найбільших мислителів.

93 роки

"Людина Розумна" ("Sapiens" YUVAL HARARI)

Ви були свідками майже століття. Тепер погляньте на історію людства.

94 роки

"Маніфест проти ейджизму" ("This Chair Rocks: A Manifesto Against Ageism" ASHTON APPLEWHITE)

Існує багато міфів про старіння. Не вірте жодному з них.

95 років

Неаполітанські романи ("The Neapolitan novels" ELENA FERRANTE)

Справжня дружба може вижити в спустошеному часі.

96 років

"Десь до кінця" ("Somewhere Towards the End" DIANA ATHILL)

Немає ніякого значення в жалю.

97 років

"Мої власні ноги" ("My Own Two Feet" BEVERLY CLEARY)

Кожен вибір, який ви зробили, привів вас сюди, де ви є.

98 років

"Життя таке хороше" ("Life Is So Good" GEORGE DAWSON AND RICHARD GLAUBMAN)

Доусон навчився читати в 98, потім написав книгу. Так що ж ви збираєтеся робити сьогодні?

99 років

"Маленький хлопчик" ("Little Boy" LAWRENCE FERLINGHETTI)

Тільки тому, що ви старі, це не означає, що ви програли.

100 років

"Матрос і Скрипаль: роздуми про 100-річного автора" ("Sailor and Fiddler: Reflections of a 100-Year-Old Author" HERMAN WOUK)

Життя – чудова пригода. Книги роблять його ще кращим.

