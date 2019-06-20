Як це працює: 5 мотиваційних книг про досягнення успіху

Усі сьогодні прагнуть бути успішними, але не всі цього досягають. Причину автори цих книжок вбачають у розриві між стратегією та її реалізацією. Тож як зробити, щоб механізм успіху запрацював, можна дізнатися вже просто зараз, почавши читати.

"Стратегія, що працює", Пол Лейнванд, Чезаре Мейнарді у співавторстві з Артом Кляйнером

(Х.: Фабула, 2019)

Ця книжка водночас проста й дивовижна, оскільки допомагає усвідомити, чи дійсно ваша стратегія узгоджується з вашою компанією в усьому. Тож у світі, що дедалі ускладнюється, "Стратегія, що працює" є переконливим доказом того, що сталого успіху можна досягти завдяки спрощенню та цілеспрямованості. Поєднання стратегії та реалізації з низкою диференційованих та узгоджених компетенцій – це геніальна ідея, а сама книжка – це свіжа й натхненна праця, що допоможе знайти відповіді на виклики, що нині стоять перед лідерами.

Автори аналізують досвід кількох світових корпорацій, яким вдалося розквітнути, і виокремлюють кілька основних принципів їхньої діяльності. Крім цікавих і корисних історій про успіх передових компаній, нам пропонують дієві інструменти для дослідження власного потенціалу і досягнення схожого результату, а також наводять приклади необхідних компетенцій у різних галузях.

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"Agile-маркетинг. Перетворення досвіду клієнтів на вашу конкурентну перевагу" , Роланд Смарт

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Не кожен бізнес сьогодні встигає за клієнтами. І якщо традиційний маркетинг перестає швидко задовольняти клієнтським запитам, то agile-маркетингу це якраз вдається. Книг про Agile-маркетингу, як відомо, написано зовсім мало. Натомість ця – повноцінне керівництво з гнучкого маркетингу. Автор книги Роланд Смарт – досвідчений маркетолог, який кілька років обіймає керівні посади. Він пояснює, для чого взагалі потрібні нові підходи, як їх використовувати разом з традиційними і як змінюється ставлення між споживачем і компанією.

"Річ у тім, – пояснює автор, – що старий метод намагався передбачити характеристики кінцевого продукту, а новий підхід адаптує продукт або напрям сервісу до результатів зворотного зв'язку з клієнтом". Таким чином, Agile – це потреба, бо тільки така методика допомагає продовжити інновації. Книга буде корисна не тільки маркетологам, але і керівникам, бізнесменам і менеджерам з розвитку.

"Сучасний маркетинг – це насамперед конкуренція на основі досвіду клієнта, – нагадує Смарт. – Для ефективної роботи потрібні нові практики й платформи; у книжці я описую дорожню карту модернізації маркетингу".

"Продається все. Джефф Безос та ера Amazon", Бред Стоун

(К.: Наш Формат, 2018)

Ця книжка – не лише історія успіху новаторської компанії, але й свого роду посібник, інструкція для тих, хто хоче створити свій бізнес. Автор захоплююче пише про зародження і розвиток Amazon – від часів створення компанії на Волл-стріт на початку 1990-х і дотепер. Amazon одним із перших побачив необмежені можливості інтернету.

Стоун розкриває секрет успіху засновника Amazon Джеффа Безоса, одного із найвидатніших бізнес-лідерів сучасності і невтомного генератора ідей, та в деталях розповідає, як Безос дисципліновано і подекуди педантично втілює новаторські ідеї у життя, ламає стереотипи і не визнає загальноприйнятих правил, запроваджуючи натомість свої. Під час написання цієї книги автор, Бред Стоун, спілкувався з сотнями колишніх і теперішніх працівників Amazon, з рідними і друзями Джеффа Безоса. Такої ґрунтовної біографії компанії, що назавжди змінила те, як ми купуємо і читаємо, світ ще не бачив.

"Нехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ" , Аві Йоріш

(К.: Yakaboo Publishing, 2019)

Автор цієї книжки, підприємець та експерт із Близького Сходу, розповідає про винаходи, які покращують життя мільярдів людей у цілому світі, допомагають годувати голодних, лікувати хворих, рятувати життя. Це історії про відвагу та завзяття винахідників у медицині та сільському господарстві, обороні та енергетиці. Це історії країни, яка, шукаючи рішення для своїх локальних викликів і проблем, знайшла рішення, що стають у пригоді за тисячі кілометрів від Ізраїлю.

Це і мобільні команди парамедиків, які встигають туди, куди не встигає звичайна "швидка", і система крапельного зрошування, і глибинне стимулювання мозку, і системи кібербезпеки. Автор пояснює, як працює специфічна ізраїльська культура інновацій, у підґрунті якої – релігійне переконання, що добрі євреї мають направляти світ, tikkun olam. У сучасній інтерпретації ці слова давньої молитви означають шукати рішення для складних проблем у медицині, рятувати довкілля і зберігати активну громадянську позицію.

Для героїв та героїнь цієї книжки – лікарів, науковців, агрономів, ботаніків, інженерів, юдеїв, християн і мусульман – "направляти світ" стало головною метою.

"Все ты можешь. Простая инструкция по осуществлению мечт", Валерия Тимофеева

(Х.: Фолио, 2019)

Ця книжка – не зразок мотиваційної літератури, хоча неабияку порцію натхнення читач отримає в будь-якому випадку. Це правдива історія однієї української дівчини, яка не хотіла плисти за течією – працювати в нудному офісі, вечорами заступати на зміну в кухонний рай і раз на рік літати на відпочинок до Єгипту. Хоча всі передумови до цього були, як і у більшості наших сучасників.

Тут про те, як своїми силами, без батьківських вкладень і багатих шанувальників, взяти й побудувати життя мрії. Подорожувати безлімітно, працювати в зручний час і без прив'язки до офісу, самостійно формувати своє оточення і приносити користь суспільству. Без "води" і довгих рефлексій, а з конкретними прикладами, вправами, списком корисних посилань і назв потрібних книг. Просто взяти й зробити.

"Ловіть дзвіночки, – уточнює авторка. – Якщо мислите термінами "ну, якби у мене було інше освіта", "а якби я народилася не в цій країні", "ех, коли б я був молодший / красивіший / розумнішим / потрібне підставити" – це шлях в нікуди. Це не конструктивні думки. Так неможливо намітити шлях для розвитку і розв'язання проблеми. Це тільки замикає коло. Якщо вам подобається страждати, жаліти себе і живитися допомогою інших – закривайте цю книжку. Те, що буде написано далі, не сподобається. Не відгукнеться".

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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