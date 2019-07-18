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Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю
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Автори цих книжок мають точні рецепти, як найкраще почуватися влітку. По-перше, треба позбутися поганого настрою, а по-друге, не завжди ставитися до оточуючого світу так, ніби за наші гроші він усім нам винен п'ятизірковий відпочинок.
"У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю", Алекс Корб
(К: Наш Формат, 2019)
Автор цієї книжки, відомий нейронауковець, який консультує біотехнологічні та фармацевтичні компанії, недаремно вважає, що депресія – це не просто поганий настрій. Люди з депресією можуть і не бути пригніченими. Там, де мала би бути якась емоція, вони часто відчувають порожнечу. Те, що колись дарувало задоволення, більше не тішить. Усе здається складним, і ніщо не вартує зусиль.
Найгірше, що депресія не просто тягне на дно, а й міцно утримує там. Проблема полягає у фізіології та взаємодії елементів нервової системи. Та, на щастя, існує спосіб відрегулювати їхню діяльність. У цій книжці її автор пояснює, чому мозок загрузає в низхідній спіралі депресії, а також змальовує те, як можна вплинути на активність різних нейронних ланцюгів і подолати депресію, змінивши спосіб життя.
До теми: 5 цікавих книг, які допоможуть зрозуміти Київ
"Як ми пережили комунізм і навіть сміялися", Славенка Дракуліч
(К.: Yakaboo Publishing, 2019)
Для західних аудиторій Славенка Дракуліч, хорватська письменниця і журналістка, стала голосом країн з-поза Берлінського муру ще до його падіння 1989 року. Її есеї були не тільки затребуваною оповіддю про життя в соціалістичному таборі: Славенка Дракуліч також однією з перших почала пояснювати, як жили у соцтаборі жінки. Уже класична книжка Дракуліч "Як ми пережили комунізм і навіть сміялися" відкрила Заходу цей жіночий світ – приватний, професійний, активістський.
Він, утім, майже так само невідомий і нам, адже для тодішніх мешканців Радянського Союзу відвідини закордону, навіть "братніх" соціалістичних країн, були рідкісною нагодою і віхою в житті, а покоління, для яких подорожі не є чимось надзвичайним, побачили вже зовсім іншу Східну Європу. Дещо в цих есеях видається спогадами про минулу епоху, проте дещо зрезонує з досвідом навіть тих, хто народився вже після написання книжки.
"Не турбувати. Як сфокусуватися в інформаційному шумі", Кел Ньюпорт
(Х.: Віват, 2019)
У цій книжці нам вкотре нагадують, що в сучасному світі справжня винагорода чекає не на тих, хто може вправно користуватися соцмережами, оскільки цього легко навчитися. Особливими стають ті, що здатні глибоко мислити та створювати унікальні ідеї. Для цього, переконує автор, важливо вміти занурюватися у завдання та фокусуватися. Він дає поради, як зробити глибоке фокусування основою для виконання будь-яких завдань, дозовано сприймати інформацію, розумно користуватися соціальними мережами, змінити свої звички, щоб концентруватися на роботі та досягати успіху.
Адже зосередженість поруч з гаджетами, глибина думки в умовах інформаційного вибуху, усамітнення в мегаполісах виглядають як парадоксальні і неможливі явища сьогодення. Але саме усамітнення, заглиблення і зосередженість дозволяють і жити повноцінно, і створювати щось дійсно нове. Книжка запрошує всіх небайдужих до власного життя повірити в те, що в сучасному світі це можливо.
"Atlas Obscura. Найдивовижніші місця планети", Дж. Фоєр, Д. Тьюрас, Е. Мортон
(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)
У цьому фундаментальному і водночас екзотичному виданні нам пропонують зійти з второваної туристичної стежки, і дізнатися, можливо, про ще неходжені, маршрути. Загалом автори проєкту Atlas Obscura зібрали під однією обкладинкою понад 600 незвичайних, дивних, невідомих, містичних, вражаючих, дивовижних, цікавих місць на Землі – природних і рукотворних – з усіх континентів.
Серед них Печери царя Седекії в Єрусалимі; Соляна людина з Чехрабаду; баобаб в ПАР, в якому міститься цілий паб на 15 осіб; "Брама Пекла" в Туркменістані; село в Іспанії, де проходить щорічний фестиваль стрибків через дітей; кладовище кораблів в Бангладеш; печери світлячків в Новій Зеландії; Кольська надглибока свердловина в Мурманської області – найглибша в світі; Музей холодної війни в бункері в Оттаві і багато-багато іншого.
А ще "Акустичні дзеркала" у Ґрейтстоні, Гайґейтське кладовище, фонтани-жартуни палацу Гельбрунн, таємні ліонські коридори, шпигунська станція Тойфельсберґ, курорт-привид Вароша. У кожного місця є опис і фотографії, а також вказані координати – щоб всі охочі могли дістатися і побачити вподобане диво своїми очима. Замислена і зроблена ця книга так, що буде цікава всім, незалежно від віку, статі, місця проживання, посади і схильності до подорожей.
"Хлопці чудові. Бути хлопцем: посібник користувача", Самір Сенуссі, Зелда Зонк
(Х.: 4mamas, 2019)
Є питання, які не завжди зручно ставити батькам, і які точно можуть накликати депресію. Тож під час дорослішання хлопці радше звернуться по допомогу до Інтернету чи друзів. Чого вже чекати від таких порадників? Тож "Хлопці чудові" – книга про хлопців і для хлопців. Вона – це той самий таємний порадник, якому можна довіряти і звертатися по допомогу у складних питаннях. Про зміни тіла та зовнішності; сексуальне виховання; взаємини у родині, із друзями та у школі; права та обов’язки; емоції та почуття; першу закоханість.
Книга сприятиме формуванню таких навичок у хлопців, як: гігієна та догляд за собою; догляд за своїми речами та кімнатою, фізична активність, ввічливість, збереження довкілля, безпечна поведінка. Для батьків ця книга стане посібником з вікової психології. Вона допоможе зрозуміти: що відбувається із дитиною, що її турбує, чому вона так себе поводить.
Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ
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