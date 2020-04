Веном 2: стали відомі назва і дата виходу фільму (тизер)

Фільм "Веном 2" отримав повноцінну назву, а також новий логотип. Щоправда, вихід сиквелу довелось пересунути з 2020 року через пандемію коронавірусу. Детальніше читайте далі.

Британський актор Том Харді поділився на своєму профілі в соцмережі Instagram тизером до продовження "Венома", де виконав головну роль.

Новий супергеройський фільм за коміксами Marvel повинен був вийти вже восени 2020 року, однак пандемія коронавірусу змінили всі плани світу, тож нова дата виходу стрічки запланована на 25 червня 2021.

До того ж, нарешті розкрито повну назву сиквелу - "Веном: Хай почнеться різанина" (Venom: Let There Be Carnage). Це однозначно натякає на нового антагоніста Карнажа, якого вже показали у сцені після титрів першого фільму. Зважаючи на промо, тепер "Веном 2" отримав і новий кривавий логотип. Зацініть!

