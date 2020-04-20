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Том Харді показав, як виглядає бійка з "Венома" без спецефектів: дивне відео

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Фінальна битва "Венома" без спецефектів - фото 1
Фінальна битва "Венома" без спецефектів

Популярний актор Том Харді поділився архівним відео зі зйомок "Венома", і це виглядає дуже дивно і дуже весело. Так виглядають битви без спецефектів!

42-річний британський актор Том Харді не найактивніший користувач соцмережі Instagram, однак там за ним стежать понад 6 мільйонів підписників. І це не дивно, адже актор, хоч і рідко, але ділиться дописами щодо своєї громадянської позиції та кар'єри. Нещодавно він опублікував архівний запис зі знімального майданчика фільму "Веном".

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На дописі можна побачити дивацьку бійку з його колегою по фільму Різом Ахмед. Виявилось, що так виглядає фінальна битва без спецефектів. Як зазначив сам Харді, "це зовсім не незручно".

А такою цю сцену змогли побачити глядачі в кінотеатрах:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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