Бетмен і Шазам 2 посунулись: у Warner Bros. знов змінили дати виходу кіно

Кінокомпанія Warner Bros. знову переглянула календар власних прем'єр на 2020-2022 роки. Новенького "Бетмена" вдасться побачити не скоро.

Пандемія коронавірусу змусила змінювати плани у різних сферах життя і кіно не стало винятком. Компанія Warner Bros. вже вдруге за останні кілька місяців змінює дати релізів майбутніх фільмів, і це не додає надії.

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Річ у тому, що кінотеатри у США та у більшості країнах світу довелось закрити через глобальну кризову ситуацію, тож всім прем'єри сонячного сезону посунулись та підштовхнули інші фільми, які були лише у процесі створення.

Приміром, "Бетмен" з Робертом Паттінсоном від Метта Рівза повинен був вийти 21 червня 2021, однак нова дата - 1 жовтня 2021.

А от приквел до серіалу "Клан Сопрано" під назвою "Багато святих Ньюарка" пересунули з 25 вересня 2020 на 12 березня 2021.

Також ще два супергеройські фільми за коміксами DC змінили дату прем'єр. Довгоочікуваний сольний фільм "Флеш" раптово вийде швидше, аніж планувалось, а саме 2 червня 2022 (замість 1 липня). Однак продовження пригод Біллі Бетсона у фільму "Шазам 2" можна буде побачити аж 3 листопада 2022 (замість 1 квітня).

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