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Ведучий Carpool Karaoke взявся за схуднення: цього разу серйозно
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Телеведучий Джеймс Корден розповів про співпрацю з американською компанією WW International, Inc., яка пропонує різні продукти та послуги для схуднення. Він зізнався, що вже багато років бореться із зайвою вагою, але безрезультатно. Каже, йому набридло сидіти на дієтах, які не працюють.
Джеймс Корден пояснив, що усвідомив, що кожен рік протягом останніх 10, а то і 15 років – 1 січня обіцяв собі й усім, хто готовий був слухати, що саме у цьому році сідає на дієту і збирається схуднути.
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"Мені набридло те, як я виглядаю, мені набридло бути нездоровим, і це той самий рік, коли я це зроблю, – каже він в ролику. – На Різдво я з'їдав все, що було у холодильнику, тому що подумки у січні мала розпочатися дієта, яка точно "буде успішною". Але, як бачите, це не спрацювало".
Корден розповів, що звернувся до WW, оскільки програма компанії "більше про хороше самопочуття та поліпшення здоров'я, а не просто спроби скинути зайву вагу", і закликав усіх приєднатися до нього.
"Я хочу змінити свій спосіб життя. Я хочу стати кращим заради дітей і моєї сім'ї, – каже Джеймс. – Я не хочу прокидатися втомленим і відчувати сором, коли бігаю за своїм сином на футбольному полі та задихаюся через 3 хвилини. Проблема не в вазі, а в самопочутті, з яким я хочу боротися. Весь рік я буду працювати над поліпшенням свого здоров'я".
Більш того, актор готовий допомогти тим, хто не може собі дозволити займатися собою через брак грошей. Він розповів, що у рамках свого партнерства з WW надасть 100 000 цифрових членств тим, хто зараз переживає фінансові труднощі.
Ну що ж, тримаємо кулачки за одного з улюблених телеведучих. Надіємося, що 2021 рік принесе йому бажаний результат.
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