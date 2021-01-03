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Кріштіану Роналду – перша людина в Instagram, у якої понад 250 мільйонів підписників

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На Роналду підписалися 250 мільйонів користувачів Instagram - фото 1
На Роналду підписалися 250 мільйонів користувачів Instagram

Португальський футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першою людиною у світі, на кого в Instagram підписалися 250 мільйонів користувачів. За цим показником він поступається тільки офіційному акаунту самої соцмережі, на який підписалися 382 мільйони користувачів.

Зауважимо, що це не перше досягнення Кріштіану Роналду в Instagram. На днях у соціальній мережі назвали найпопулярніші фото 2020 року. Перше місце у рейтингу посіла світлина Кріштіану Роналду з Марадоною. З усіма світлинами можна ознайомитися за цим посиланням.

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Тепер же ми пропонуємо ознайомитися з першою десяткою профілів Instagram, на які підписалася найбільша кількість користувачів мережі.

10 найпопулярніших акаунтів Instagram:

  1. Instagram – 382 мільйони підписників;
  2. Кріштіану Роналду – 250 мільйонів підписників;
  3. Аріана Гранде – 214 мільйонів підписників;
  4. Двейн Джонсон – 209 мільйонів підписників;
  5. Кайлі Дженнер – 207 мільйонів підписників;
  6. Селена Гомес – 200 мільйонів підписників;
  7. Кім Кардашян – 197 мільйонів підписників;
  8. Ліонель Мессі – 174 мільйони підписників;
  9. Бейонсе – 159 млн підписників;
  10. Джастін Бібер – 155 мільйонів підписників.

Наостанок нагадаємо, що незмінним лідером в Instagram залишається шалено популярне яйце. Один з його постів набрав понад 54,8 мільйона лайків. Цікаво, що на акаунт підписалися лише 5,6 мільйона користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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