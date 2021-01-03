Кріштіану Роналду – перша людина в Instagram, у якої понад 250 мільйонів підписників

Португальський футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першою людиною у світі, на кого в Instagram підписалися 250 мільйонів користувачів. За цим показником він поступається тільки офіційному акаунту самої соцмережі, на який підписалися 382 мільйони користувачів.

Зауважимо, що це не перше досягнення Кріштіану Роналду в Instagram. На днях у соціальній мережі назвали найпопулярніші фото 2020 року. Перше місце у рейтингу посіла світлина Кріштіану Роналду з Марадоною. З усіма світлинами можна ознайомитися за цим посиланням.

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Тепер же ми пропонуємо ознайомитися з першою десяткою профілів Instagram, на які підписалася найбільша кількість користувачів мережі.

10 найпопулярніших акаунтів Instagram:

Наостанок нагадаємо, що незмінним лідером в Instagram залишається шалено популярне яйце. Один з його постів набрав понад 54,8 мільйона лайків. Цікаво, що на акаунт підписалися лише 5,6 мільйона користувачів.

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