Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно

З 1 липня в Україні будуть оподатковуватися посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро. Чому так відбувається та як це вплине на замовлення на популярних інтернет-майданчиках AliExpress, eBay та Amazon – читайте далі!

Відразу ж зазначимо, що зраду розганяти не варто. Це нововведення надзвичайно сильно не вплине на пересічного українця, але може суттєво зіпсувати настрій тим, хто полюбляв купувати всілякі гаджети з-за кордону.

І ще: Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку

Чому ввели митний збір?

Це відбулося завдяки/через законопроект №9260, який Верховна Рада України прийняла ще у листопаді 2018 року. Так, саме тоді було прийняте рішення оподатковувати посилки з-за кордону, які оцінюються у понад 100 євро. Робили це поетапно: спочатку обмежилися 150 євро, а з 1 липня мова піде про 100 євро.

Зрада чи перемога?

Раніше йшлося про норму, яка дозволяла без оподаткування отримувати до трьох посилок на місяць на одну особу. Такий формат аж ніяк не влаштовував пересічних користувачів інтернет-магазинів, адже він нормально так обмежував їх. Натомість новий ліміт не дозволить українцям купувати, до прикладу, дешевші смартфони з Китаю, не сплативши за них митний збір.

З іншого боку таке рішення має піти на руку державі, адже "посередники", які займаються продажем пристроїв з-за кордону будуть змушені або платити податки або, і тут не вельми позитивний сценарій, змотувати вудочки.

Бережіть гроші: Безкоштовний сир у мишоловці: як покупців дурять винахідливі продавці

Як було раніше?

Раніше жодних обмежень не було. Це означало, що кожен міг замовляти стільки, скільки хотів і вартість посилки не мала жодного значення. Цілком імовірно, що саме тіньовий бізнес перекупників став причиною того, що народні обранці вирішили трішки прикрутити гайки пересічним українцям.

Дослідження, яке проводила німецька компанія GfK, свідчить про те, що 43% українських інтернет-покупців робили замовлення з-за кордону.

Це означає, що майже кожен другий українець справно ходив на пошту, аби забрати довгоочікувану, а іноді й не дуже, посилку з іншого кінця світу. Втім, статистика середніх витрат не вражає, адже на одного українця припадає близько 13 посилок з-за кордону вартістю 1290 гривень. Тут, звичайно ж, відразу пригадався жарт про доярку Зіну та нічного метелика Надю. В середньому і та, і та – проститутки (прости Господи).

Платити податки і мито – страшно?

Зовсім ні! Насправді, оподаткування не таке вже й страшне, як про нього говорять. Головне – чітко розуміти, що сума, яку ви зекономили, може піти на користь держави. Також слід пам'ятати, що на покупку з інтернету потрібно очікувати кілька тижнів. І тепер усе більше інтернет-покупців будуть ставити собі додаткові питання перед тим, як замовляти щось з гаджетів (і не тільки) з-за кордону.

Як розраховується мито та податок?

До слова, тут без ста грамів не розібратися, але ми спробуємо! Отже, ви вирішили замовити смартфон за 400 євро. А далі починається найцікавіше:

20% ПДВ на посилку, вартістю понад 100 євро

на посилку, вартістю понад 100 євро 10% мита на посилку, вартість якої перевищує 100 євро

Ми перевищили ліміт на 300 євро, а це означає, що на нас чекає 60 євро (це сума ПДВ) та 30 євро (митний збір). У результаті смартфон обійдеться нам у 490 євро.

Чи доцільно буде робити таке замовлення з-за кордону, вирішувати, звичайно ж, вам!

Покупкам з-за кордону зась?

Ні, звичайно ж! Ви можете й далі робити замовлення на популярних інтернет-майданчиках. Головне – пам'ятати, що все, що перевищує ліміт, буде оподатковуватися. До слова, прохати продавців, аби вони вказували меншу оцінену вартість посилки – непоганий трюк, але митники часто перевіряють підозрілі їм пакунки, тому тут можна покладатися лише на фарт.

Далі без шкоди для гаманця можна буде купувати всілякі чохли, навушники та інші дрібниці, вартість яких рідко перевищує 100 євро.

Ми, звичайно ж, не відмовляємо вас від покупок електроніки з-за кордону, але вкотре нагадаємо, що тепер слід серйозніше підходити до її вибору. Варто порівнювати цінник в Україні з тим цінником, який може "утворитися" після проходження посилкою державного кордону.

Цілком імовірно, що придбати омріяний гаджет можна дешевше в Україні і без кількох тижнів очікування. А от всілякий дріб'язок, як і раніше, краще брати на AliExpress та інших майданчиках. Бережіть себе та свої гроші!

Читайте також: Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал