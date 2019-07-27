Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція

Компанія Xiaomi представила новий фітнес-браслет Mi Smart Band 4. Гаджет за лічені дні розійшовся кількамільйонним тиражем. Утім, через проблеми з локалізацією не всі зможуть з комфортом користуватися цим пристроєм. Розповідаємо, як налаштувати Mi Band 4 без реєстрації та СМС.

Перше, що вам потрібно знати, якщо ви таки плануєте купувати Mi Band 4 з Китаю – у нього є кілька версій. Глобальна версія (Global) та CN (версія для китайського ринку). Кожна з цих модифікацій має версію з NFC, але ми її не розглядаємо взагалі, адже в Україні платіжні сервіси від Xiaomi не працюють, і невідомо, чи запрацюють колись узагалі.

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Утім, навіть при виборі глобальної версії, ніхто не гарантує, що браслет буде адекватно працювати з українською мовою. До слова, російську й англійську його прошивка споживає добре, тому з цими мовами тут не потрібно додаткових рухів. Однак, якщо ваш смартфон мовить українською – будьте готові до того, що доведеться чимало попітніти, аби дати "зелене" світло всьому функціоналу браслета.

Перше налаштування фітнес-трекера Mi Band

Гаджет уже з коробки чекає, коли ж його нарешті з'єднають зі смартфоном. Для цього вам знадобиться фірмова апка Mi Fit, яку можна без проблем завантажити з Google Play або App Store. Не знаю, як там у "яблучній" версії, але додаток на Android іноді підбішує рекламними банерами, але з ними можна жити, враховуючи, що додаток безкоштовний.

Для максимального комфорту та можливості збереження ваших даних, – рекомендуємо зробити вхід через Mi-акаунт. На жаль, іноді гаджети Xiaomi вимахуються, коли їм необхідно "витягнути" важливу інформацію з Google, тому рідний варіант логінування дозволить уникнути цих вибриків китайської машини.

З'єднуємо браслет з телефоном і надаємо всі необхідні дозволи додатку. Нагадуємо, що він потрібен не лише для того, щоб ви робили милі скріншоти з вашими пройденими 8 тисячами кроків.

Зокрема, для Mi Band 4 можна вибирати один з кількох десятків няшних циферблатів. Також у додатку можна встановлювати будильник, давати гаджету доступ до ваших сповіщень, щоб отримувати їх не лише на смартфон. Останнє дуже зручне, адже можна просто поставити смартфон у беззвучний режим, не діймаючи нікого своєю улюбленою мелодією з серіалу "Школа".

І все було б дуже і дуже мило, і на цьому ми б закінчили нашу інструкцію, якби не ієрогліфи, які супроводжуватимуть вас до того моменту, поки Xiaomi не випустить прошивку, в якій додасть підтримку української мови. Відразу ж обмовимось, що ми мали справу з китайською версією (CN). Цілком імовірно, що власники глобалки не мають проблем з локалізацією. До слова, якщо у вас Mi Band 4 Global Version – напишіть нам у коментарях, чи виникли у вас проблеми з мовами на гаджеті.

А чи знали ви, що фітнес-браслет може стати "ключем" для розблокування смартфона, якщо він поруч? Для цього у налаштуваннях потрібно дати дозвіл на розблокування за допомогою Bluetooth-пристроїв.

У випадку, якщо ваш браслет уперто бажає спілкуватися з вами китайською – скористайтесь однією з наших наступних порад.

Змініть мову смартфона

Фітнес-браслет підтримує англійську мову, а це означає, що для її появи на його екрані потрібно, аби ви встановили англійську мову, як основну на смартфоні. Втім, відразу ж зазначимо, що цей метод скорочує ваш користувацький досвід. До прикладу, Google Новини або Google Assistant надсилатимуть вам англомовні пропозиції. Це не критично, але якщо ви звикли користуватися цими сервісами українською, то у вас виникне певний дискомфорт через кілька днів.

Сторонні додатки

Для максимального комфорту рекомендуємо користуватися Mi Band Master. По-перше, в нього зручний і не перевантажений інтерфейс. По-друге, можна ще тонше налаштувати гаджет під себе, але така опція доступна у Pro-версії додатку. По-третє, дуже сподобалася можливість перегляду відсотків браслета під час заряду. Однак, з Mi Band 4 додаток працює за умови "співпраці" з Mi Fit, але й з цієї ситуації є вихід.

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Як відучити Mi Band від Mi Fit

На жаль, нове покоління фітнес-браслета Xiaomi отримало "захист" від використання сторонніх програм. Вони можуть бути лише додатками до Mi Fit, але аж ніяк не основою для зв'язку з гаджетом. Утім, умільці навчилися "лікувати" навіть це. Передовсім, у вас має бути встановлений Mi Band Master, до якого ви під'єднаєте ваш браслет, а також Mi Fit.

1. Відв'яжіть ваш браслет від Mi Fit;

2. Видаліть Mi Fit і завантажте модифікований додаток за цим посиланням;

3. Запустіть Mi Band Master, а потім Mi Fit;

4. Увійдіть в Mi-акаунт і прив'яжіть до додатка ваш браслет;

5. Видаліть Mi Fit;

6. Зайдіть у Mi Band Master і поміняйте авторизацію браслета Mi Band з позиції "За допомогою Mi Fit" на "Власну авторизацію";

7. Користуйтесь на здоров'я ;)

Тепер за допомогою Mi Band Master ви можете сповна насолоджуватися функціоналом Mi Band 4: і музику можна перемикати з браслета, і ієрогліфів позбутися, і сповіщення отримувати. Все, як ви любите.

До слова, а яка з можливостей вашого Mi Band подобається вам найбільше? Пишіть у коментарях!

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