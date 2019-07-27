На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
- 106
Компанія Xiaomi представила новий фітнес-браслет Mi Smart Band 4. Гаджет за лічені дні розійшовся кількамільйонним тиражем. Утім, через проблеми з локалізацією не всі зможуть з комфортом користуватися цим пристроєм. Розповідаємо, як налаштувати Mi Band 4 без реєстрації та СМС.
Перше, що вам потрібно знати, якщо ви таки плануєте купувати Mi Band 4 з Китаю – у нього є кілька версій. Глобальна версія (Global) та CN (версія для китайського ринку). Кожна з цих модифікацій має версію з NFC, але ми її не розглядаємо взагалі, адже в Україні платіжні сервіси від Xiaomi не працюють, і невідомо, чи запрацюють колись узагалі.
Рекомендуємо: 5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
Утім, навіть при виборі глобальної версії, ніхто не гарантує, що браслет буде адекватно працювати з українською мовою. До слова, російську й англійську його прошивка споживає добре, тому з цими мовами тут не потрібно додаткових рухів. Однак, якщо ваш смартфон мовить українською – будьте готові до того, що доведеться чимало попітніти, аби дати "зелене" світло всьому функціоналу браслета.
Перше налаштування фітнес-трекера Mi Band
Гаджет уже з коробки чекає, коли ж його нарешті з'єднають зі смартфоном. Для цього вам знадобиться фірмова апка Mi Fit, яку можна без проблем завантажити з Google Play або App Store. Не знаю, як там у "яблучній" версії, але додаток на Android іноді підбішує рекламними банерами, але з ними можна жити, враховуючи, що додаток безкоштовний.
Для максимального комфорту та можливості збереження ваших даних, – рекомендуємо зробити вхід через Mi-акаунт. На жаль, іноді гаджети Xiaomi вимахуються, коли їм необхідно "витягнути" важливу інформацію з Google, тому рідний варіант логінування дозволить уникнути цих вибриків китайської машини.
З'єднуємо браслет з телефоном і надаємо всі необхідні дозволи додатку. Нагадуємо, що він потрібен не лише для того, щоб ви робили милі скріншоти з вашими пройденими 8 тисячами кроків.
Зокрема, для Mi Band 4 можна вибирати один з кількох десятків няшних циферблатів. Також у додатку можна встановлювати будильник, давати гаджету доступ до ваших сповіщень, щоб отримувати їх не лише на смартфон. Останнє дуже зручне, адже можна просто поставити смартфон у беззвучний режим, не діймаючи нікого своєю улюбленою мелодією з серіалу "Школа".
І все було б дуже і дуже мило, і на цьому ми б закінчили нашу інструкцію, якби не ієрогліфи, які супроводжуватимуть вас до того моменту, поки Xiaomi не випустить прошивку, в якій додасть підтримку української мови. Відразу ж обмовимось, що ми мали справу з китайською версією (CN). Цілком імовірно, що власники глобалки не мають проблем з локалізацією. До слова, якщо у вас Mi Band 4 Global Version – напишіть нам у коментарях, чи виникли у вас проблеми з мовами на гаджеті.
А чи знали ви, що фітнес-браслет може стати "ключем" для розблокування смартфона, якщо він поруч? Для цього у налаштуваннях потрібно дати дозвіл на розблокування за допомогою Bluetooth-пристроїв.
У випадку, якщо ваш браслет уперто бажає спілкуватися з вами китайською – скористайтесь однією з наших наступних порад.
Змініть мову смартфона
Фітнес-браслет підтримує англійську мову, а це означає, що для її появи на його екрані потрібно, аби ви встановили англійську мову, як основну на смартфоні. Втім, відразу ж зазначимо, що цей метод скорочує ваш користувацький досвід. До прикладу, Google Новини або Google Assistant надсилатимуть вам англомовні пропозиції. Це не критично, але якщо ви звикли користуватися цими сервісами українською, то у вас виникне певний дискомфорт через кілька днів.
Сторонні додатки
Для максимального комфорту рекомендуємо користуватися Mi Band Master. По-перше, в нього зручний і не перевантажений інтерфейс. По-друге, можна ще тонше налаштувати гаджет під себе, але така опція доступна у Pro-версії додатку. По-третє, дуже сподобалася можливість перегляду відсотків браслета під час заряду. Однак, з Mi Band 4 додаток працює за умови "співпраці" з Mi Fit, але й з цієї ситуації є вихід.
Більше аксесуарів: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
Як відучити Mi Band від Mi Fit
На жаль, нове покоління фітнес-браслета Xiaomi отримало "захист" від використання сторонніх програм. Вони можуть бути лише додатками до Mi Fit, але аж ніяк не основою для зв'язку з гаджетом. Утім, умільці навчилися "лікувати" навіть це. Передовсім, у вас має бути встановлений Mi Band Master, до якого ви під'єднаєте ваш браслет, а також Mi Fit.
1. Відв'яжіть ваш браслет від Mi Fit;
2. Видаліть Mi Fit і завантажте модифікований додаток за цим посиланням;
3. Запустіть Mi Band Master, а потім Mi Fit;
4. Увійдіть в Mi-акаунт і прив'яжіть до додатка ваш браслет;
5. Видаліть Mi Fit;
6. Зайдіть у Mi Band Master і поміняйте авторизацію браслета Mi Band з позиції "За допомогою Mi Fit" на "Власну авторизацію";
7. Користуйтесь на здоров'я ;)
Тепер за допомогою Mi Band Master ви можете сповна насолоджуватися функціоналом Mi Band 4: і музику можна перемикати з браслета, і ієрогліфів позбутися, і сповіщення отримувати. Все, як ви любите.
До слова, а яка з можливостей вашого Mi Band подобається вам найбільше? Пишіть у коментарях!
Усе ще актуально: Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
16:14Чи може жінка зґвалтувати чоловіка: несподіване дослідження
-
15:51Один з двох унікальних McLaren піде з молотка
-
15:32Леся Нікітюк знялася на сіновалі
-
15:14Що буде з організмом, якщо їсти гречку тричі на тиждень
-
15:00Салати на зиму: смачні рецепти 10 найкращих консервацій з фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:56Ентузіаст доїхав з Європи до Нової Зеландії за три роки
-
14:34Три захоплюючі серіали, які можна подивитися за вихідні
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
13:46Мінус 5 кг: як схуднути на кукурудзі
-
13:17Богдан підірвав мережу фото з "прем'єр-міністром"
-
13:08Ікра з баклажанів на зиму: покрокові рецепти смачної закуски з фото
-
12:53Новий тренд: інтер'єри прикрашають за допомогою муралів
-
12:32За копійки: дуже смачна страва з кабачків
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
11:45Незрівнянна Моніка Беллуччі у спокусливій зйомці
-
11:18Мережу підкорив купальник з незвичайним принтом
-
10:44Мандрівники назвали найбільш розчаровуючі у світі місця
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
09:42Названа оптимальна кількість фруктів у денному раціоні
-
09:14Як Зеленський відвідав зйомки Ліги сміху в Одесі (фото)
-
08:52Спекотна Настя Каменських спокусила мережу зухвалим образом
-
08:31Новий розкішний гіперкар Bugatti зроблять у вінтажному стилі
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір
- 26 липня
-
21:00Простий тест: дізнайся свій характер за одну хвилину
-
18:5110 дурних запитань, які варто поставити слідчому
-
17:10Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок
-
15:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Як виглядає перше бетонне швидкісне шосе в Україні: фоторепортаж
-
10:00Тунель Кохання на Рівненщині: чим вражає зелене диво України і як туди доїхати
-
07:32Названі найпотужніші позашляховики
- 25 липня
-
22:18Секс з цими жінками подобається чоловікам більше
-
20:44Психолог назвав слово, що допомагає заспокоїтися: перевірте
-
18:40Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)
-
17:00ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
-
14:35Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
12:0012 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
-
09:53Після штурму Зони 51: тисячі людей шукатимуть монстра у Лох-Нессі
-
07:17Погода в Україні 25 липня: не забудьте прихопити парасольку
- 24 липня
-
22:53Чоловіки проти жінок: кого еротичні картинки збуджують більше?
-
20:20Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
17:35Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен
-
15:44Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ
-
14:00Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото
-
12:10Максимальна економія: як витрачати у 2-3 рази менше