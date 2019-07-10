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ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
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Покупка смартфона – рішення, яке потребує зважити всі За та Проти. Втім, крім омріяного гаджета потрібно підібрати для себе низку аксесуарів, які дозволять максимально розкрити його потенціал. Розповідаємо вам про ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які повинні бути у кожного власника смартфона!
Сучасні тренди змушують виробників придумувати все нові і нові підходи до користування смартфонами, "випилювати" з них зайве та оснащувати інноваційними рішеннями. Втім, часто такі кроки вперед граничать з необхідністю докуповувати додаткові аксесуари, які допоможуть не лише захистити гаджет, а й розкрити його потенціал сповна. Про них, власне, і піде мова.
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№1. Чохол
Як би це банально не звучало, але чохол – аксесуар №1 у нашому списку. На це є кілька логічних і не дуже причин. По-перше, сучасні смартфони, здебільшого, – сендвіч зі скла та металу. Що це означає для вас? А те, що його потрібно добряче захистити від пошкоджень. Крім того, чохол дозволить вам з комфортом користуватися пристроєм влітку, коли пітніють руки і пристрій так і проситься на "побачення" з асфальтом. По-друге, чохол може перетворити ваш звичний гаджет на щось стильне. Головне – не перестаратися, адже довжелезні вушка, які стирчать з кишень – видовище не з найприємніших. Ну і, по-третє, чохол дозволить вам не носити з собою гаманець, адже кредитку та інший дріб'язок можна заховати всередину.
№2. Захисне скло
Це ще один надзвичайно важливий аксесуар, від якого не слід відмовлятися навіть у тій ситуації, коли ви переконані, що є власником найпряміших у світі рук. Хай там що, але екран – одна з найдорожчих частин смартфона, а це означає, що його однозначно потрібно захистити.
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Головне – не економити на виборі захисного скла, адже бюджетні варіанти можуть стати причиною того, що смартфоном буде надзвичайно некомфортно користуватися. Мова йде про олеофобне покриття, яким дешеві варіанти похизуватися не можуть. Також рекомендуємо перед покупкою глянути, чи покриває захисне скло всю площу екрана.
Наполегливо рекомендуємо купити скло та чохол заздалегідь, щоб не переживати за цілісність свого гаджета.
№3. Карта пам'яті
Більшість сучасних смартфонів усе ще оснащені слотом для розширення пам'яті за допомогою карток Micro SD. І користувачам подобається можливість вибору, а також зручність перенесення даних, до прикладу, під час зміни одного пристрою на інший. Головне – вибрати модель бодай 10 класу, щоб вона могла швидко записувати файли та не уповільнювала роботу вашого смартфона. Якщо ж гаджет, який ви купили (або плануєте це зробити) підтримує запис відео у форматі 4К – зверніть увагу на вищий клас карт пам'яті.
№4. Павербенк
Ще один надзвичайно корисний і необхідний аксесуар, який обов'язково повинен бути у кожного власника смартфонів – павербенк. Навіть якщо ваш смартфон оснастили акумулятором на 4000 мАг – це не причина відмовлятися від зовнішнього акумулятора. Не забувайте про те, що він може знадобитися під час подорожі або... тоді, коли раптово вимкнуть світло у цілому районі. До слова, якщо ваш смартфон підтримує безпровідну зарядку, то підберіть собі павербенк, який зможе зарядити його без шнурів.
При виборі павербенка зверніть увагу на його місткість: якщо смартфон має акумулятор на 3000 мАг, то павербенк повинен мати бодай 6000!
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№5. Навушники
Ера гаджетів, до яких у комплекті йшли і карти пам'яті, і навушники пішла в небуття. Зараз виробники гаджетів, якщо і оснащують їх гарнітурами "з коробки", то це буде або відверте гівенце, або мова піде про смартфони, чия вартість мала б передбачати ще й персонального дворецького.
Ба більше, виробники усе частіше відмовляються від 3,5-мм аудіороз'єму, що змушує користуватися або спеціальними перехідниками або замислюватися над Bluetooth-навушниками. Їх ми і рекомендуємо придбати, аби не нервуватися через дроти, які постійно плутаються. На що звернути увагу при виборі безпровідних навушників – читайте тут!
№6. Зарядний пристрій
Виробники часто економлять і на зарядних пристроях, які кладуть до комплекту. З цієї причини ми рекомендуємо потурбуватися і про покупку зарядника, який би не лише пришвидшив процес "поповнення" енергією вашого смартфона, а й дозволив би відразу заряджати кілька пристроїв. Такі варіанти ідеально підійдуть, якщо ви активно користуєтесь і телефоном, і Bluetooth-навушниками і заряджаєте павербенк.
№7. Фітнес-браслет
Ще один популярний сучасний гаджет, який змушує рухатися не один мільйон сучасних користувачів смартфонів. По-перше, фітнес-браслети рахують ваші кроки та моніторять фізичну активність. Хоч вони це роблять і зі значними огріхами, але це можна списати, враховуючи вартість таких пристроїв. По-друге, фітнес-браслети дозволяють переглядати сповіщення без потреби використовувати смартфон. Особливо зручна ця функція під час нарад, коли телефон потрібно перевести у режим "Без звуку". По-третє, фітнес-браслет може замінити вам будильник, який не буде піднімати на ноги всіх ваших рідних, коли вам знадобиться прокидатися о 5-ій ранку, аби встигнути на роботу.
При виборі фітнес-браслета зверніть увагу на його функціонал, автономність та наявність захисту від води та пилу.
№8. Bluetooth-колонка
Ще один аксесуар, без якого важко уявити сучасну молодь. Головне – не носитися з колонкою по всьому місту, прослуховуючи репчину. При виборі цього аудіоаксесуара зверніть увагу на його звук, автономність та зручність у використанні.
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№9. OTG-флешка
Відразу зазначимо, що це не надзвичайно важливий аксесуар, але він може неабияк полегшити ваше життя. До прикладу, вам регулярно потрібно передавати файли з комп'ютера на смартфон, але не завжди є доступ до мережі, аби завантажити їх у "хмару". Тут на допомогу вам прийде флешка, яка має відразу два роз'єми: для під'єднання до смартфона та звичайного ПК. Закидаємо необхідний файл на флешку та скидаємо його туди, куди необхідно. До слова, такий аксесуар дуже зручний для тих, хто часто подорожує, але регулярно забуває видрукувати квитки. Завантажив їх на смартфоні, кинув на флешку та видрукував.
№10. Тримач для смартфона
А це – надзвичайно трендовий аксесуар, який дозволить захистити ваш смартфон від падіння. Фіксується цей аксесуар за допомогою двостороннього скотчу, що може сподобатися не всім. Але однозначно припаде до душі той факт, що ця "дурничка" дозволить зафіксувати гаджет у вашій руці так, аби він не випав у найбільш невідповідний момент.
А без якого аксесуару для смартфона ви не можете уявити своє користування цим гаджетом? Ми, до прикладу, не виходимо з дому без Bluetooth-навушників ;)
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