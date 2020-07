У вас точно зав'януть вуха: блогер переспівав хіт Shallow, а також Курта Кобейна

Якщо вам завжди здавалося, що на ваші вуха наступив ведмідь, то це геть зовсім не означає, що не потрібно співати. Це нам доводить один YouTube-блогер, який записує просто неймовірні кавери. Ну, як неймовірні. Радше такі, від яких точно почнуть в'янути вуха. Але й відірватися неможливо.

Блогер під ніком There I Ruined It вирішив зробити вашим вухам боляче. Точніше так: він просто записав кавери на хіти, а ми вже вирішили, що їх однозначно маєте почути і ви.

Вам сподобається: Чому Дедпул 3 досі не вийшов: кумедна відповідь Раяна Рейнольдса (відео)

Він робить кавери настільки погано та смішно водночас, що просто неможливо бути байдужим до його старань. Не дивно, що за лічені дні на нього підписалися майже 3 тисячі користувачів мережі, а 2 ролики переглянули майже 500 тисяч разів.

Один з каверів він зробив на трек Comes As You Are Курта Кобейна. А з хіта Shallow, виконаного Леді Гагою та Бредлі Купером, він вирішив нормально так постібатися. Пісню він виконав у жанрі польки.

Будьте обережні, адже від цих каверів в'януть не лише вуха. Але є ймовірність, що вони допомагають заряджати воду ;)

Читайте також: Як не варто робити у літаках: невихований сусід розізлив мережу