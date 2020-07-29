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Чому Дедпул 3 досі не вийшов: кумедна відповідь Раяна Рейнольдса (відео)

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Рейнольд пояснив, чому не вийшов Дедпул 3 - фото 1
Рейнольд пояснив, чому не вийшов Дедпул 3 / Age of Geeks

Фільми про Дедпула стали справжнім хітом серед глядачів, адже такого від екранізації коміксів Marvel ніхто не чекав. Але роки минають, а третя частина досі під питанням. Чому так вийшло – розповів сам Раян Рейнольд, і це його новий жарт.

43-річний канадський актор Райан Рейнольд відомий своїм чудовим почуттям гумору, яке регулярно демонструє мережі. Нещодавно він вирішив пояснити, чому досі не вийшла третя частина "Дедпула". Перший фільм показали у 2016, другий – у 2018, а над новеньким досі не почали працювати, і це дуже хвилює фанатів.

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Тому не дивно, що Рейнольдс опублікував на своєму профілі в соцмережі Twitter відеопояснення. Він нагадав, що з дня злиття кадрів "Дедпула" минуло рівно 5 років, тож до такої дати з'явився ролик в стилі серіалу "Нерозгадані таємниці". Так актор показав, що все ще намагається розкрити загадкову справу про витік в мережу роликів зі зйомок, тому нової частини досі нема.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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