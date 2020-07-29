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Як не варто робити у літаках: невихований сусід розізлив мережу

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Невдалий пасажир літака - фото 1
Невдалий пасажир літака

Пандемія коронавірусу змусила багатьох людей по всьому світу забути про перельоти, але й досі є мандрівники, які вражають своєю поведінкою у літаках. І герой на фото це підтверджує!

На платформі Reddit користувач з ніком Lamamalin поділився кадром зі свого перельоту, який стрімко піднявся у тренди. Допис зібрав понад 42 тисячі балів та майже 2 тисячі коментарів від обурених людей.

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"Повернувся до свого місця після перерви на вбиральню", – відзначив автор, продемонструвавши на знімку, як сусід позаду вирішив зручно вмостити ноги на його підлокітниках. Коментатори жартують, мовляв, герой кадру думав, що хлопець вже не повернеться, а дехто розповів власні не найприємніші історії. Єдина позитивна річ, на якій все ж зійшлись в обговорення: наявність шкарпеток на ногах нахаби. Без них або у взутті ця ситуація була б ще гіршою.

Getting back to my seat after a bathroom break from r/mildlyinfuriating

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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