У Стокгольмі відкриють музей діджея Avicii

У 2021 році у Стокгольмі відкриється музей, присвячений життю і творчості шведського діджея Avicii. Музей називатиметься Avicii Experience. Він стане частиною креативного простору Space, присвяченого музиці і відеоіграм.

Музей розповість про Avicii не тільки як про діджея, але і як про звичайну людину – Тіма Берглінга: починаючи з його дитячої кімнати до лос-анджелеської студії, де він створив свої головні хіти.

Серед експонатів будуть його особисті речі, архівні фотографії і навіть раніше неопубліковані треки. Наприклад, можна буде почути першу версію одного з перших хітів Avicii – треку Levels.

Частину отриманих коштів спрямують до Фонду Тіма Берглінга, що підтримує людей з психічними розладами на межі самогубства, який сім'я діджея заснувала після його смерті.

Нагадаємо, Тім Берглінг почав свою кар'єру у 2006 році. Світову славу йому принесли сингли My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed, Wake me up і Levels. Avicii двічі був номінований на "Греммі". У 2013 році входив у десятку найбільш високооплачуваних діджеїв світу. У 2018 році Avicii помер. Йому було 28 років.

