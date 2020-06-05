Сергій Бабкін та Олена Кравець випустили спільну пісню Спалах: слухайте новинку

Співак Сергій Бабкін потішив своїх прихильників новою піснею. Разом з актрисою студії "Квартал 95" Оленою Кравець він представив свій перший спільний творчий експеримент, який вони назвали "Спалах". Слухайте круту новинку на Радіо МАКСИМУМ.

Сергій Бабкін зазначає, що влаштувати таку колаборацію він вирішив саме під час написання пісні. Виконавець додав композиції жіночий погляд, запропонувавши Олені написати свою частину пісні. Вона стала автором речетативної частини пісні. Так, кожен розповів про свій перший "Спалах" почуттів між двома людьми.

Вам сподобається: Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії

Відео, яке презентували Сергій Бабкін й Олена Кравець, показує сам процес створення пісні.

Сергій Бабкін та Олена Кравець – Спалах, слухайте дебютну дуетну пісню зірок:

"Знайомство з Оленою у нас відбулося заочно, завдяки програмі "Зе Інтерв'юер". Для мене стало честю дізнатися з її інтерв'ю, що їй подобаються мої пісні, і вона давно захоплюється творчістю групи 5'Nizza! Одного разу я побачив вірші Олени в її Instagram, вони мені дуже сподобалися. І воєдино всі пазли зійшлися, коли я написав "Спалах" про свої почуття і подумав, що Оленині вірші, її відчуття додадуть ще більшої глибини цієї пісні. Дуже важливо, що вона знає мою творчість, мій посил, він їй близький. Тому у мене народилася ідея запропонувати такий творчий експеримент. Я неймовірно радий, що зараз ви можете почути результат нашої роботи", – розповів Сергій Бабкін журналу Viva!

Текст пісні Сергій Бабкін та Олена Кравець – Спалах

Тепер все не так, і ти про це знаєш

Тому і зникаєш щодня в забутті

Порожні листи, покинуті сходи

Я буду згодом у твоєму житті

Той самий сон, ми ледве знайомі

У нашому домі багато ікон

Одного прошу – віддай мені зорі

Безмежно прозорі, як безсмертя флакон

Спалах: на двох одне крило

Спалах: світло, а потім тепло

Спалах: важко знайти слова

Спалах: наша любов жива

Давно не чужі, не треба ховати

Що буде зникати, коли прийдуть дощі

Навмисно мовчу, але ти все чуєш

Невпинно чаклуєш над станом душі

Застрягли удвох на середині поля

Повітряна куля, не відірвати очей

Хоча б натякни, що від тебе чекати

Перестав помічати елементарних речей

Спалах: на двох одне крило

Спалах: світло, а потім тепло

Спалах: важко знайти слова

Спалах: наша любов жива

Слухай, здається я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігенний чувак, якому ти «дякуєш, що ВІН в тебе є»... так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується... і клац! Є! Спалах!!! Так, він на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше!

Думку.

Погляд.

Довгоочікуване «так!» у відповідь.

Дві смужки на тесті.

Два серця під одним твоїм.

На двох одне крило, так...

Цей спалах – немов підказка з небес. Тільки не проморгай.

Спалах: на двох одне крило

Спалах: світло, а потім тепло

Спалах: важко знайти слова

Спалах: наша любов жива

Олена Кравець теж розповіла про співпрацю з Сергієм Бабкіним.

"Я познайомилася з Сергієм через його творчість ще в юності, раніше, ніж він зі мною. Якийсь період мого життя був насичений тільки його піснями, віршами, смислами і голосом. І я не розуміла, що за бездонна людина така? Звідки він черпає це все? Такими великими ковтками п'є цю життя і так красиво відчуває її? Загалом, я була і є справжньою прихильницею", – поділилася Олена Кравець.

Читайте також: Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня