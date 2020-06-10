Gorillaz показали новий кліп Friday 13th

Британці Gorillaz потішили фанатів кліпом трек Friday 13th, який записали разом з репером Октавіаном. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Віртуальний гурт Gorillaz презентував вже четверту серію свого шоу Song Machine, яке до кінця року перетвориться у повноцінний альбом. Британці ще у січні пообіцяли випускати свіжі треки у новому форматі, а зараз випустили кліп на трек Friday 13th з Октавіаном.

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Родзинкою нового відео стало саме лице репера, яке зливається і контрастує з образами музикантів Gorillaz, а також різноманітними дорогами. Як йдеться у новій пісні, кожен день починається у темряві та закінчується у темряві, але між цим є світло.

Gorillaz - Friday 13th, дивитись кліп онлайн:

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