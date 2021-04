У Reebok представили лімітовані кросівки до Дня марихуани

До неофіційного свята "4/20", або Дню марихуани, спортивний бренд Reebok переосмислив свою популярну модель кросівок Classic Leather. Тепер на них з'явилися тематичні кольорові акценти і написи, а також малюнки у вигляді червоних очей.

Як видно з анонсу HypeBeast, темно-зелений відтінок конопель повторюють традиційні для Reebok смуги з боків. Нижня частина взуття розфарбована жовто-помаранчевим градієнтом – як символ світанкового неба.

Ззаду замість логотипа бренду написано "доброго ранку": good – на лівому кросівку, а morning – на правому. Недвозначний напис з'явився і у внутрішній частині – the best way to start the day ("найкращий спосіб почати день"). На язичку намальовані напівприкриті червоні очі. Також їх можна помітити поруч з логотипом біля шнурків.

