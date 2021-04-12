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Adidas випустив інтерактивні кросівки для фанатів конструктора LEGO

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Кросівки Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates - фото 1
Кросівки Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates / twitter

Бренд Adidas представив оригінальну пару кросівок. Спортивне взуття створене у співпраці з LEGO.

Нова версія бігових кросівок Ultraboost DNA виділяється оригінальним кастомізованим дизайном – три смужки зроблені зі справжніх пластикових кубиків Lego. Модель називається Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates і на ринку США коштує 200 доларів. З боків кожного кросівка розміщені прозорі пластикові вставки з пластинами Lego розмірами 2х6 – якраз на три пластини Lego 2х2 в кожну зі смуг.

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У дизайні Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates є й інші елементи від Lego, включаючи логотип на язичку і стилізовані під конструктор вставки на верхній частині і підошві взуття. Внутрішнє оздоблення теж виконане у фірмовому жовтому кольорі Lego. І хоча взуття поставляється з набором "цеглинок" основних кольорів, при бажанні можна використовувати будь-які і індивідуалізувати зовнішній вигляд на свій смак.

Продажі Ultraboost DNA X Lego Plates стартували на сайті Adidas 8 квітня.

Adidas випустив інтерактивні кросівки для фанатів конструктора LEGO - фото 455189

Adidas випустив інтерактивні кросівки для фанатів конструктора LEGO - фото 455190

Adidas випустив інтерактивні кросівки для фанатів конструктора LEGO - фото 455191

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