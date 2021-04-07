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Adidas і Південний Парк випустять кросівки з очима до всесвітнього Дня марихуани
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Adidas випустить кросівки у рамках колаборації з популярним мультсеріалом "Південний Парк". Нову модель Campus приурочили до всесвітнього Дня марихуани.
Кросівки, які стали результатом співпраці South Park і adidas Campus 80 "Towelie", зробили зі світло-синього ворсистого матеріалу – з цього ж матеріалу є й Рушничок – персонаж мультика.
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На лівому кросівку розмістили фразу "Не забудьте взяти рушник", на правому – "Я поняття не маю, що відбувається". Це дві найзнаковіші фрази персонажа "Південного Парку". Зі зворотного боку язичка зробили кишеньку. На язичках замість логотипа бренду розмістили білі очі, які при дії ультрафіолетового випромінювання стають червоними.
Як очікується, кросівки South Park x Adidas Campus 80 "Towelie" вийдуть 20 квітня, ціна поки невідома. З взуттям йдуть брелоки із зображенням персонажа в двох станах.
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