У мережу потрапив геймплей скасованої Need for Speed: Most Wanted 2

Грі Need for Speed: Most Wanted 2 так і не судилось вийти

Якщо якась гра і посідає особливе місце у серцях фанатів гонок, так це Need for Speed: Most Wanted – вона досі сприймається цінителями жанру майже як еталон.

Віддані шанувальники довго чекали на продовження хіта, але у Electronic Arts, очевидно, були свої плани на розвиток серії. Втім, спробу розробки сиквелу все ж зробили – і завдяки блогеру Speedyheart у геймерів є шанс одним оком поглянути на те, чим могла б стати друга частина.

У 2012 році з ігрових ЗМІ пройшов цікавий слух: журналісти пронюхали, що EA готує продовження легендарної Most Wanted. У результаті плітка так і залишилася не більше, ніж пліткою, а замість сиквелу компанія випустила ремейк бестселера 2005 року. Однак за даними автора каналу Speedyheart, чутка була не такою вже й безпідставною: у розпорядженні блогера виявився ролик з геймплеєм Need for Speed: Most Wanted 2, яка так і не побачила світ.

На відео відображено проходження однієї з місій у скасованій Most Wanted 2. Графіку гри складно назвати вражаючою, але це, судячи з усього, лише прототип, якому так і не судилося дістатися до широкої публіки.

