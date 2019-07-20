Відьмак: Netflix виклав перший тизер серіалу з Генрі Кевіллом

У рамках конференції Comic-Con, яка проходить у ці дні в Сан-Дієго, стрімінговий сервіс Netflix показав перший тизер-трейлер очікуваного фентезійного серіалу "Відьмак". Ви просто зобов'язані його переглянути, адже головний герой – Генрі Кевілл.

Ролик, який Netflix називає тизером, триває майже дві хвилини. І в ньому показані майже всі ключові персонажі, в тому числі чародійка Єнніфер (Аня Чалотра) і юна принцеса Цірілла (Фрейя Аллан).

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За сюжетом герой подорожує світом, заробляючи на життя полюванням на монстрів.

На зустрічі з фанатами в рамках Comic-Con актори поділилися враженнями і розповіли деякі подробиці про своїх персонажів. Зокрема, Генрі Кевілл похвалився, що деякі трюки на зйомках він виконував сам.

Я – геймер. Я багато граю. Є щось таке в Геральті, що мене зачепило. Він – не типовий герой. У нього непроникна зовнішня оболонка, він живе у реальному світі, але водночас, глибоко всередині, він – справжній герой.

Виконавиця ролі Єнніфер (кохана Геральта) заявила, що одна з головних цілей її персонажа в серіалі – "знайти справжній зв'язок з іншою людиною та безумовну любов, якої вона ніколи не відчувала".

Що стосується Цірілли, то її описують як дівчину, яка була вихована в умовах жорсткого протекціонізму і тому наївна. Для неї буде важливим знайти емпатію – навчитися ставити себе на місце інших людей.

Дивіться тизер серіалу Відьмак з Генрі Кевіллом:

Точної дати виходу творці поки не називають. Очікується, що "Відьмак" вийде в грудні, а у першому сезоні буде вісім епізодів.

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