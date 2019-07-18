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Мрія школяра: Electronic Arts несподівано анонсувала продовження Plants vs. Zombies 3

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Plants vs. Zombies 3 - фото 1
Plants vs. Zombies 3 / pcgamesn

Студія PopCap Games, яка створила серію дитячих ігор "Рослини проти зомбі" повідомила, що третя частина, гра Plants vs. Zombies 3 вже перебуває в розробці. У магазині Google Play вже почалося попереднє альфа-тестування гри.

Кількість завантажень гри обмежена і буде проходити в кілька етапів. Як відзначають творці, розробка PvZ 3 тільки почалася, а сенс попереднього альфа-тестування полягає лише в отриманні відгуків про опції битви.

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"Під час попереднього альфа-тестування у вас можуть виникати помилки різного роду, оскільки приборкати зомбі не так-то просто. Зараз попереднє альфа-тестування є тільки на пристроях Android", – зізнаються розробники.

Plants vs. Zombies отримає продовження - фото 341720
Plants vs. Zombies отримає продовження

Під час розробки гри в неї будуть вносити різні зміни. Крім того, як зазначається в анонсі, будь-який контент, який ви побачите, може змінитися або зовсім зникнути з гри.

"Поки ми не можемо розкрити всі карти щодо PvZ 3, але сподіваємося, що ви позичите нам свої мізки під час розробки гри", – пишуть розробники.

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Джерело: ea
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