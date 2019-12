У мережі створюють відео, де малюк Йода слухає пісні 90-х

У четвертій серії Мандалорця улюбленець глядачів серіалу малюк Йода знову став головною зіркою. Дивіться відео!

Під час подорожі він клацав тумблерами космічного корабля, не дивлячись на всі заборони Мандалорця, і це стало ідеальним шаблоном для музичних мемів.

Користувачі почали уявляти, яку музику хотів послухати маленький Йода, в основному це були хіти 90-х. У відео малюк Йода слухає Bring me to life, Toxic та All I want for Christmas is you.

Let Baby Yoda listen to Evanescence, space dad. pic.twitter.com/ugwfffjZra — Andrien Gbinigie (@EscoBlades) December 1, 2019

Baby Yoda wants Techno pic.twitter.com/oJSfSPLuIo — The String Cheese Accident (@juliovianco) December 1, 2019

#BabyYoda just wants to listen to his music pic.twitter.com/NrkSrF2yii — you know where to find me (@confragusadvena) December 1, 2019

Baby Yoda vibing to Toxic pic.twitter.com/y02Icgiw6F — Enebong Ephraim (@EnebongEphraim) December 1, 2019

