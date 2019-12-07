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У мережі створюють відео, де малюк Йода слухає пісні 90-х

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Малюк Йода - фото 1
Малюк Йода / youtube

У четвертій серії Мандалорця улюбленець глядачів серіалу малюк Йода знову став головною зіркою. Дивіться відео!

Під час подорожі він клацав тумблерами космічного корабля, не дивлячись на всі заборони Мандалорця, і це стало ідеальним шаблоном для музичних мемів.

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Користувачі почали уявляти, яку музику хотів послухати маленький Йода, в основному це були хіти 90-х. У відео малюк Йода слухає Bring me to life, Toxic та All I want for Christmas is you.

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