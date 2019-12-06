На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три серіали з карколомним сюжетом: кожен – шедевр
-
- 17
Зима – саме час, щоб на вихідних відмовитися від вилазок на вулицю і залишитися вдома, проводячи час за переглядом цікавих серіалів.
Будинок з прислугою
Дивний і затягуючий серіал про сімейну пару, у якій буквально тільки-но народилася дитина. Правда, щось пішло не так, і малюк помер у тримісячному віці. Ця трагедія по різному відбилася на героях: чоловік вигадує екзотичні рецепти, а дружина разом з нянею доглядають за лялькою дитини, як за живим малюком. Але це не головна зав'язка сюжету...
Шетланд
У центрі сюжету життя суворого і замкнутого шотландського архіпелагу, на якому є всього одна крихітна поліцейська дільниця. У цій ділянці працює інспектор Джиммі Перес, який очолює відділ розслідування. Зібравши гідну команду детективів, він розкриває загадкові вбивства. Серіал знятий за мотивами романів сучасної письменниці Енн Клівз.
Таємний орден
Звичайний хлопець раптом дізнається про існування таємничої і могутньої організації. Хлопець – в центрі справжньої війни, із застосуванням магії, проти перевертнів, які живуть серед людей. Серіал відверто підлітковий, але цікавий.
Читайте також: Чотири серіали, з якими ви не зможете зупинитися до останньої серії
-
21:52Британка зробила у дворі паб, щоб чоловік не ходив з друзями на пиво
-
21:21Виспатися за 15 хвилин? Це можливо, читайте – як
-
21:117 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Дочка Демі Мур стала копією своєї зіркової мами
-
20:22Три серіали з карколомним сюжетом: кожен – шедевр
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:00Картинки з Днем ангела Катерини 2019: вітальні листівки і відкритки
-
19:49Могилевська у пікантному боді збудила мережу
-
19:33Топ-модель по-українськи 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
19:10Максимум користі: 5 книг з крутими лайфхаками, які стануть вам у пригоді
-
18:55Даша Астаф'єва перетворилася на красуню з 30-х років
-
18:31Зірки Перших ластівок відверто розповіли, як потрапили у серіал
-
18:12Гороскоп на 7 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48На що люди звертають увагу, коли закохуються
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:32alyona alyona і MARUV здивували мережу спільним фото в латексних костюмах
-
17:17Meizu готує флагманський смартфон на Snapdragon 865
-
16:55Чоловікам на замітку: три якості дійсно розумної жінки
-
16:40Привітання з Днем ангела Катерини 2019: вірші, смс і проза на іменини
-
16:15Названі найкорисніші зимові фрукти
-
16:03Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
15:44Чоловік інсценував пограбування заради освідчення своїй дівчині
-
15:31Coca-Cola створила пляшку в честь Зоряних війн, яка світиться: фотофакт
-
15:18Найпоширеніший і найрідкісніший знак Зодіаку
-
15:00Новорічні пісні для дітей: найкращі дитячі композиції на Новий рік
-
19:10Максимум користі: 5 книг з крутими лайфхаками, які стануть вам у пригоді
-
16:03Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
14:50YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року
-
11:15ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
08:30KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)
-
07:25Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах
- 05 грудня
-
20:50Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)
-
17:19Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
-
14:00Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
-
12:35Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео
-
11:17Свят! Свят! Свят! – Потап, Олег Винник і Оля Полякова представили спільний хіт
-
07:555 справ, які потрібно зробити до кінця року
- 04 грудня
-
21:00Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото
-
19:00ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
-
17:07Борщ і соловейко: Роберт Дауні-молодший записав відеозвернення до українців
-
16:20У Google показали ТОП-10 найпопулярніших гіфок року
-
11:46Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів
-
09:57Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
-
07:15Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить
- 03 грудня
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
18:05Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року
-
16:02Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома
-
13:00Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць
-
12:15З'явився рейтинг ТОП 10 найкращих кліпів десятиліття
-
10:22Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram