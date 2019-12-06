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Три серіали з карколомним сюжетом: кожен – шедевр

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Кадр з Будинку з прислугою - фото 1
Кадр з Будинку з прислугою / tvguru

Зима – саме час, щоб на вихідних відмовитися від вилазок на вулицю і залишитися вдома, проводячи час за переглядом цікавих серіалів.

Будинок з прислугою

Дивний і затягуючий серіал про сімейну пару, у якій буквально тільки-но народилася дитина. Правда, щось пішло не так, і малюк помер у тримісячному віці. Ця трагедія по різному відбилася на героях: чоловік вигадує екзотичні рецепти, а дружина разом з нянею доглядають за лялькою дитини, як за живим малюком. Але це не головна зав'язка сюжету...

Шетланд

У центрі сюжету життя суворого і замкнутого шотландського архіпелагу, на якому є всього одна крихітна поліцейська дільниця. У цій ділянці працює інспектор Джиммі Перес, який очолює відділ розслідування. Зібравши гідну команду детективів, він розкриває загадкові вбивства. Серіал знятий за мотивами романів сучасної письменниці Енн Клівз.

Таємний орден

Звичайний хлопець раптом дізнається про існування таємничої і могутньої організації. Хлопець – в центрі справжньої війни, із застосуванням магії, проти перевертнів, які живуть серед людей. Серіал відверто підлітковий, але цікавий.

Читайте також: Чотири серіали, з якими ви не зможете зупинитися до останньої серії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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