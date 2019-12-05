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Зірка Гри Престолів показала, як вона виглядає у купальнику

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Гвендолін Крісті - фото 1
Гвендолін Крісті / instagram

Британська актриса Гвендолін Крісті, яка зіграла в культовому серіалі Гра престолів жінку-лицаря Брієнну Тарт, вперше роздяглася для фото.

Шанувальники не повірили власним очам, коли побачили в Instagram знімок 41-річної красуні в злитому купальнику, що підкреслив її розкішне тіло.

І ще: Зірку Гри престолів змушували роздягатися на зйомках

"Доброго ранку, Маямі", – підписала зірка під фото, яке менше, ніж за добу, зібрало більше 200 тисяч відміток "подобається". Зокрема, Гвендолін позувала на веранді на тлі сходу сонця, розпустивши кучеряве волосся, а струнку ногу виставила вперед.

"О Боже, ти прекрасна богиня", "Ти найкраща!", "Така красуня", "Які ноги", "Моє серце буквально зупинилося", "Сексі Брієнна", "Ти мене вбила своєю красою", – відреагували шанувальники.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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