Зірка Гри Престолів показала, як вона виглядає у купальнику

Британська актриса Гвендолін Крісті, яка зіграла в культовому серіалі Гра престолів жінку-лицаря Брієнну Тарт, вперше роздяглася для фото.

Шанувальники не повірили власним очам, коли побачили в Instagram знімок 41-річної красуні в злитому купальнику, що підкреслив її розкішне тіло.

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"Доброго ранку, Маямі", – підписала зірка під фото, яке менше, ніж за добу, зібрало більше 200 тисяч відміток "подобається". Зокрема, Гвендолін позувала на веранді на тлі сходу сонця, розпустивши кучеряве волосся, а струнку ногу виставила вперед.

"О Боже, ти прекрасна богиня", "Ти найкраща!", "Така красуня", "Які ноги", "Моє серце буквально зупинилося", "Сексі Брієнна", "Ти мене вбила своєю красою", – відреагували шанувальники.

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