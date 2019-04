Тільки для Бетмена: Twitter вперше видалив допис Трампа

Президент США Дональд Трамп таки змусив соцмережу Twitter видалити його твіт. Все тому, що американський лідер вирішив порівняти себе з Бетменом, але щось пішло не так.

Соцмережа Twitter вперше видалила допис глави США Дональда Трампа, оскільки він порушив правила платформи.

І ще: Трамп під час зустрічі випадково забув Меланію на порозі Білого дому: кумедне відео

"(Твіт – ред.) президента Трампа з відео було видалено у Twitter через незаконне використання музики з фільму про Бетмена", – вказано у повідомленні.

Відзначимо, що 2-хвилинний запис був промо до нової передвиборчої кампанії Трампа у 2020 році. На фоні можна було почути відому композицію Ганса Ціммера "Why Do We Fall", яка звучала у фільмі "Темний лицар повертається" Крістофера Нолана. Вочевидь, Дональд Трамп вирішив, що може переплюнути Бетмена, але авторські права залишились у Warner Bros Pictures, тому відео зникло. Кумедним також є той факт, що американський президент навіть копіював свою промову з лиходія Бейна, з яким бореться Темний лицар.

Читайте також: Тім Еппл: Трамп знову осоромився, переплутавши прізвище глави Apple