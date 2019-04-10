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Тільки для Бетмена: Twitter вперше видалив допис Трампа

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Трамп вирішив, що він Бетмен - фото 1
Трамп вирішив, що він Бетмен

Президент США Дональд Трамп таки змусив соцмережу Twitter видалити його твіт. Все тому, що американський лідер вирішив порівняти себе з Бетменом, але щось пішло не так.

Соцмережа Twitter вперше видалила допис глави США Дональда Трампа, оскільки він порушив правила платформи.

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"(Твіт ред.) президента Трампа з відео було видалено у Twitter через незаконне використання музики з фільму про Бетмена", – вказано у повідомленні.

Відзначимо, що 2-хвилинний запис був промо до нової передвиборчої кампанії Трампа у 2020 році. На фоні можна було почути відому композицію Ганса Ціммера "Why Do We Fall", яка звучала у фільмі "Темний лицар повертається" Крістофера Нолана. Вочевидь, Дональд Трамп вирішив, що може переплюнути Бетмена, але авторські права залишились у Warner Bros Pictures, тому відео зникло. Кумедним також є той факт, що американський президент навіть копіював свою промову з лиходія Бейна, з яким бореться Темний лицар.

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Джерело: BBC
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