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Трамп під час зустрічі випадково забув Меланію на порозі Білого дому: кумедне відео
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Під час зустрічі прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша і його дружини Моніки, президент США Дональд Трамп забув свою дружину Меланію на порозі Білого дому. Користувачі швидко поширили через мережу відео казусу.
На ролику видно, як перша леді США зупинилася для загальної фотографії, однак її чоловік разом з чеським прем'єром одразу рушили до резиденції, залишивши дружин позаду. У відповідь на це жінки знизали плечима і пройшли за чоловіками.
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Відомо, що візит Бабіша триватиме три дні. Він став першим з 2011 року прем'єр-міністром Чехії, запрошеним в Білий дім.
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