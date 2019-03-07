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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Тім Еппл: Трамп знову осоромився, переплутавши прізвище глави Apple

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Трамп переплутав прізвище Тіма Кука - фото 1
Трамп переплутав прізвище Тіма Кука / iguides

Дональд Трамп знову став об'єктом насмішок. Президент США назвав главу Apple "Тім Еппл", чим спровокував флешмоб в Twitter. Дипломатичних ляпів і використання неіснуючих слів, мабуть, йому мало.

Президент США Дональд Трамп "привласнив" генеральному директору корпорації Apple Тіму Куку нове прізвище, яке співзвучне з назвою очолюваної ним організації.

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Кумедний момент стався під час наради, яка була присвячена темі високих технологій в сфері освіти. Глава держави, сидячи за столом поруч з керівником Apple, вирішив оцінити внесок американської компанії в розвиток цього напрямку.

"Ви дійсно вклали великі кошти в нашу країну. Ми дуже цінуємо це, Тім Еппл", – сказав Трамп.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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