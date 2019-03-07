Тім Еппл: Трамп знову осоромився, переплутавши прізвище глави Apple

Дональд Трамп знову став об'єктом насмішок. Президент США назвав главу Apple "Тім Еппл", чим спровокував флешмоб в Twitter. Дипломатичних ляпів і використання неіснуючих слів, мабуть, йому мало.

Президент США Дональд Трамп "привласнив" генеральному директору корпорації Apple Тіму Куку нове прізвище, яке співзвучне з назвою очолюваної ним організації.

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Кумедний момент стався під час наради, яка була присвячена темі високих технологій в сфері освіти. Глава держави, сидячи за столом поруч з керівником Apple, вирішив оцінити внесок американської компанії в розвиток цього напрямку.

"Ви дійсно вклали великі кошти в нашу країну. Ми дуже цінуємо це, Тім Еппл", – сказав Трамп.

... here's the president of the united states calling tim cook, ceo of apple, "tim apple." pic.twitter.com/RTc45RFm5e — fake nick ramsey (@nick_ramsey) 6 березня 2019 р.

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