The Weeknd влаштує концерт у TikTok

Канадський співак Абель Тесфає, відомий під псевдонімом The Weeknd, влаштує концерт у соціальній мережі TikTok. Під час виступу його віртуальний аватар виконає треки зі студійного альбому "After Hours", що вийшов в березні.

Глядачам концерту The Weeknd обіцяють імерсивні шоу з можливістю взаємодії в режимі реального часу.

"The Weeknd Experience" відбудеться у ніч з 7 на 8 серпня, початок – о 3:30 за київським часом. Подивитися концерт можна буде на сторінці TikTok.

Під час виступу глядачі зможуть зробити пожертвування в організацію Equal Justice Initiative, яка займається боротьбою з расизмом і допомагає несправедливо засудженим ув'язненим. Крім цього TikTok випустить тематичний мерч, кошти від продажу якого теж підуть на благодійність.

Нагадаємо, у червні The Weeknd передав 500 000 доларів в організації Black Lives Matter, Know Your Rights Camp і National Bail Out, що борються за права афроамериканців.

