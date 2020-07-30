Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять

Нова українська музика продовжує тішити навіть на карантині. Липень 2020 став багатим на прем'єри, тож ми зібрали найкращі треки. Потужний кліп гурту Антитіла, прониклива робота alyona alyona та драйвовий переспів від O.TORVALD – нумо слухати сучасні українські пісні!

Плейлист хітів липня включає новинки різних жанрів, тож ви точно знайдете композицію до душі. Слухайте свіжі українські пісні та дивіться нові кліпи на Радіо МАКСИМУМ!

Нова українська музика (липень 2020)

Антитіла – Кіно

"Антитіла" зняли справжнє "Кіно" на нову пісню, що увійде до майбутньої платівки. У свіжому кліпі, локацією якого стала українська пустеля "Олешківські піски", артисти звернулися до стилю Steampunk: у ролику можна побачити близько сотні костюмів, майстерно підібраних під типаж героїв. Створене з нуля циркове містечко, колоритний образ Тараси Тополі та справжні фокуси – лише неповний список того, що ви побачите в новій роботі колективу.

O.TORVALD – А тепер усе інакше

O.TORVALD нагадали меломанам про легендарний хіт 90-х від гурту "Аква Віта": рокери записали актуальний кавер на "А тепер усе інакше" і представили іронічний ролик на нього. Для кліпу Женя Галич попросив відзняти коротенькі відео відомих українських зірок, тож в "А тепер усе інакше" ви зможете побачити Надю Дорофеєву, Позитива, Дантеса, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil, Олександра Положинського, Diezel, KADNAY та багатьох інших.

alyona alyona – Тихо діти сплять

Нове емоційне відео реперки, відзняте на Балі, присвячений тій критичній ситуації, у якій опинився світ. Артистка читає про те, що ми все більше споживаємо й нищимо все навкруги замість того, аби зробити перший крок до змін на краще. Режисер відео Антон Штука прагнув донести цей меседж за допомогою певних образів. Зокрема діти в кліпі символізують усвідомленість, а дорослі навпаки постають сліпими й обмеженими.

Alina Pash – N.U.M.

Потужне відео на нову пісню-маніфест N.U.M. (Nobody understand me) Аліна Паш відзняла просто на власному виступі, що відбувся минулоріч на столичному фестивалі Brave Factory. Як завжди, уміло змішуючи в одному коктейлі хіп-хоп з етно та електронікою, виконавиця звертається до тих, хто застряг у минулому й досі транслює іншим правила життя, що вже застаріли.

GannaBaby – Класні лосіни

То де купити класні лосіни? Саме таке питання мучитиме вас після перегляду нового відео від андеграунд-іноді-поп гурту GannaBaby. Формація присвятила і відео, і пісню музичним фанам, які цього року не мають змогу побачити улюблених артистів на фестивалях. Власне, відео на "Класні лосіни" – це і є історія палкого музичного шанувальника, що купує мерч музичного гурту, зустрічає Слеша з Guns N' Roses… А які шалені пригоди чекають його далі, ви дізнаєтеся після перегляду.

Злата Огневич – Гола Правда

Фінальний епізод трилогії "Історії мого кохання" під назвою "Гола правда" Злата Огнєвіч зняла у зовсім новому для себе форматі. Спеціально для цього кліпу артистці довелося навчитися водити автомобіль та сісти на спеціальну дієту. "Гола правда" – це історія про художницю Злату Огнєвіч, яка викрала хлопця та малює його психологічний портрет.

Паліндром – Брюховичі 97

Нове відео від Паліндрома – ностальгічні спогади артиста про поїздки з татом до містечка Брюховичі двадцятирічної давнини. Власне, роль таксиста в кліпі й виконав батько артиста – Петро Бурбан. Аби максимально занурити глядача в дитинство музиканта, для ролика навіть відшукали "Волгу", адже саме такою була перша автівка тата артиста.

Фіолет – Слово даю

У новому кліпі Фіолет зачепив тему дітей, не спроможних знайти прихисток в рідних стінах і вимушених шукати його поза ними. За цифрами статистики стоять реальні, живі люди зі своїми історіями та травмами. "Мабуть, кожний з нас має подібний досвід або принаймні був свідком жорстокої поведінки… Хочу допомогти іншим. Тому і вирішив поділитись своєю історією", — розповів соліст Сергій Мартинюк.

Тартак – #Комуморекомугори

Перша пісня Тартака, створена новим складом гурту.

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