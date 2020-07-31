My Future: дивіться новий анімаційний популярної Біллі Айліш

Американська співачка та володарка п'яти премій "Греммі" Біллі Айліш випустила кліп на пісню My Future. Дивіться нове анімаційне відео на Радіо МАКСИМУМ!

У мелодійній баладі My Future Біллі Айліш розповідає, що закохана у своє майбутнє.

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Анімоване відео починається з того, що співачка сидить у лісі під час дощу, а після того як дощ закінчується, все розквітає. Тоді Айліш відправляється гуляти і опиняється на вершині дерев.

My Future – Billie Eilish: дивіться новий анімований кліп співачки

Брат співачки і співавтор її пісень Фіннеас О'Коннелл розповів у своєму Instagram, як з'явилася ця пісня.

"My Future була першим, що ми зробили під час карантину. Я завжди буду цінувати ті дощові дні, які ми з сестрою провели за написанням цієї пісні. Це був страшний рік з багатьох причин, але я віддаю перевагу бути оптимістом, і завдяки багатьом з вас я натхнений тим, що чекає нас в майбутньому. Сподіваюся, вам сподобається ця пісня", – написав О'Коннелл.

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