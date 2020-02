The Weeknd випустив трек After Hour, і це хіт (аудіо)

Популярний канадський співак The Weeknd потішив шанувальників новеньким треком "After Hour", який відкриватиме свіжий однойменний альбом виконавця. Слухайте новий хіт на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі The Weeknd з'явилась новенька композиція After Hour, яка вже обіцяє стати хітом. За лічені години ролик зібрав майже пів мільйона переглядів і захоплені коментарі шанувальників. Вочевидь, Ейбел Макконен Тесфайе (справжнє ім'я The Weeknd) не збирається випускати щось, що не змушуватиме вас підспівувати та підтанцьовувати.

Відзначимо, що свіжий трек стане першим в новій однойменній платівці, яка вийде у світ вже 20 березня. До слова, заставка аудіо стане обкладинкою альбому.

The Weeknd – After Hour, слухати пісню онлайн:

