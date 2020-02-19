Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

The Weeknd випустив трек After Hour, і це хіт (аудіо)

  • 39
The Weeknd - After Hour - фото 1
The Weeknd - After Hour

Популярний канадський співак The Weeknd потішив шанувальників новеньким треком "After Hour", який відкриватиме свіжий однойменний альбом виконавця. Слухайте новий хіт на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі The Weeknd з'явилась новенька композиція After Hour, яка вже обіцяє стати хітом. За лічені години ролик зібрав майже пів мільйона переглядів і захоплені коментарі шанувальників. Вочевидь, Ейбел Макконен Тесфайе (справжнє ім'я The Weeknd) не збирається випускати щось, що не змушуватиме вас підспівувати та підтанцьовувати.

І ще: THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною

Відзначимо, що свіжий трек стане першим в новій однойменній платівці, яка вийде у світ вже 20 березня. До слова, заставка аудіо стане обкладинкою альбому.

The Weeknd After Hour, слухати пісню онлайн:

Читайте також: Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
  • 17 лютого, 12:13
  • 1711
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • 16 лютого, 16:54
  • 478
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 160
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз