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THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною
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Гурт The Hardkiss потішив шанувальників несподіваною прем'єрою пісні "Косатка" зі свого майбутнього альбому, що вийде в 2021 році. У кліпі на новинку Юлія Саніна зачаровує магнетичним образом. Дивіться відео!
За словами музикантів The Hardkiss, нова пісня була написана в новорічну ніч під гітару й особливий святковий настрій. "Косатка" – історія про мрії, красу природи, радості і печалі, без яких життя не може бути повноцінним. Режисером проникливого кліпу на новинку виступив учаснику гурту та чоловік Юлії Саніної – Валерій Бебко.
Це цікаво: Кліп The Hardkiss – Жива
"Косатка" – це не просто пісня, це стан. Занурення в прямому і переносному сенсах. Це розповідь людини, яка хоче побачити світ іншими очима, поглянути на речі під іншим кутом зору. Побути кимось іншим, наприклад, косаткою. У кожного з нас, на відміну від тварин, стільки можливостей, але, на жаль, використовуємо ми їх так рідко. Косатка може тільки мріяти побачити світ. Побачити далекі країни, поля за океаном, млини й нові міста. Саме про це вона мріє і співає", – коментує прем'єру Юлія Саніна.
Дивитись онлайн новий кліп The Hardkiss – Косатка:
Текст і слова пісні Косатка
Плавати косаткою, заплющивши очі
Торкатися п'яткою дна
І злітати вверх
Падати у хвилі
Одна
Приспів:
Велика і сумна
Вона співає про поля за небокраєм
Яких, на жаль, ніколи не пізнає
Про міста під дощами
Про космічнії храми
Про людей з палками і живими серцями
Гратися між пастками
Вмиватись льодами
Сміливо торкатись човна
Пальці на плавці змінює сьогодні
Одна
Приспів.
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