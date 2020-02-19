THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною

Гурт The Hardkiss потішив шанувальників несподіваною прем'єрою пісні "Косатка" зі свого майбутнього альбому, що вийде в 2021 році. У кліпі на новинку Юлія Саніна зачаровує магнетичним образом. Дивіться відео!

За словами музикантів The Hardkiss, нова пісня була написана в новорічну ніч під гітару й особливий святковий настрій. "Косатка" – історія про мрії, красу природи, радості і печалі, без яких життя не може бути повноцінним. Режисером проникливого кліпу на новинку виступив учаснику гурту та чоловік Юлії Саніної – Валерій Бебко.

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"Косатка" – це не просто пісня, це стан. Занурення в прямому і переносному сенсах. Це розповідь людини, яка хоче побачити світ іншими очима, поглянути на речі під іншим кутом зору. Побути кимось іншим, наприклад, косаткою. У кожного з нас, на відміну від тварин, стільки можливостей, але, на жаль, використовуємо ми їх так рідко. Косатка може тільки мріяти побачити світ. Побачити далекі країни, поля за океаном, млини й нові міста. Саме про це вона мріє і співає", – коментує прем'єру Юлія Саніна.

Дивитись онлайн новий кліп The Hardkiss – Косатка:

Текст і слова пісні Косатка

Плавати косаткою, заплющивши очі

Торкатися п'яткою дна

І злітати вверх

Падати у хвилі

Одна

Приспів:

Велика і сумна

Вона співає про поля за небокраєм

Яких, на жаль, ніколи не пізнає

Про міста під дощами

Про космічнії храми

Про людей з палками і живими серцями

Гратися між пастками

Вмиватись льодами

Сміливо торкатись човна

Пальці на плавці змінює сьогодні

Одна

Приспів.

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