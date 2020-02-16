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Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою

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Нова музика за новий тиждень лютого 2020 підкорює не лише чарти, а й серця фанатів! Слухай онлайн ТОП хітів та нових пісень від відомих зірок на Радіо МАКСИМУМ, який точно підійме тобі настрій!

Лютий не став винятком і також тішить свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому підготували найкрутіші новини світу поп-музики за другий тиждень лютого, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся поки безсніжною порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Початок другого місяця року відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Сем Сміт, Камілла Кабелло, Крістіна Агілера і нарешті Біллі Айліш презентувала саундтрек до нового фільму про Бонда. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Sam Smith - To Die For (Official Video)
  • Coldplay - Cry Cry Cry (Official Video)
  • Billie Eilish - No Time To Die
  • blackbear - me & ur ghost [Lyric Video]
  • Camila Cabello - My Oh My (Official Music Video) ft. DaBaby
  • AJR - BANG! (Official Video)
  • Alec Benjamin - Oh My God [Official Music Video]
  • Madison Beer - Selfish (Official Music Video)
  • Justin Bieber - Intentions (Official Video (Short Version)) ft. Quavo
  • Grimes - Delete Forever (Official Video)
  • dvsn - A Muse (Official Video)
  • Winona Oak - Lonely Hearts Club [Official Video]
  • Christina Aguilera, A Great Big World - Fall On Me
  • Seafret - Magnetic (Official Video)
  • Anne-Marie - BIRTHDAY [Official Video]
  • Arizona Zervas - ROXANNE (Official Video)
  • Melanie Martinez - Detention [Official Music Video]
  • Justin Bieber - Forever (feat. Post Malone & Clever)(Audio)
  • Two Feet - Grey (Official Lyric Video)
  • Joyner Lucas - Revenge (official video)

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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