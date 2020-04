The Weeknd випустив кліп Until I Bleed Out, від якого голова обертом (відео)

The Weeknd – Until I Bleed Out, кліп онлайн

Популярний канадський співак The Weeknd потішив шанувальників свіжим кліпом на трек Until I Bleed Out. Дивіться нове відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі The Weeknd з'явився новенький кліп Until I Bleed Out, який вже припав до душі фанатам. За лічені години ролик зібрав понад мільйон переглядів і захоплені коментарі шанувальників. Вочевидь, Ейбел Макконен Тесфайе (справжнє ім'я The Weeknd) планує продовжувати історію пригод у всіх кліпах зі студійника "Аfter Hours", який також підкорює чарти по всьому світу.

І ще: Justin Timberlake – Don't Slack: дивіться веселий кліп про ідеальний карантин

На відео можна побачити The Weeknd у традиційному червоному костюмі з розбитим обличчям, який потрапляє на дивну вечірку, від якої голова йде обертом, тож він періодично втрачає свідомість.

The Weeknd – Until I Bleed Out, дивитись кліп онлайн:

Читайте також: Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій