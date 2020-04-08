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The Weeknd випустив кліп Until I Bleed Out, від якого голова обертом (відео)

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The Weeknd – Until I Bleed Out, кліп онлайн - фото 1
The Weeknd – Until I Bleed Out, кліп онлайн

Популярний канадський співак The Weeknd потішив шанувальників свіжим кліпом на трек Until I Bleed Out. Дивіться нове відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі The Weeknd з'явився новенький кліп Until I Bleed Out, який вже припав до душі фанатам. За лічені години ролик зібрав понад мільйон переглядів і захоплені коментарі шанувальників. Вочевидь, Ейбел Макконен Тесфайе (справжнє ім'я The Weeknd) планує продовжувати історію пригод у всіх кліпах зі студійника "Аfter Hours", який також підкорює чарти по всьому світу.

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На відео можна побачити The Weeknd у традиційному червоному костюмі з розбитим обличчям, який потрапляє на дивну вечірку, від якої голова йде обертом, тож він періодично втрачає свідомість.

The Weeknd – Until I Bleed Out, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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