Justin Timberlake – Don't Slack: дивіться веселий кліп про ідеальний карантин

Популярний співак Джастін Тімберлейк разом з Андерсоном Пааком випустили веселий кліп на пісню Don't Slack. Її написали для мультфільму "Тролі 2: Світове турне", який має вийти на великі екрани влітку цього року.

Новий відеокліп музикантів ідеально підходить під сучасні реалії, пов'язані з карантином через коронавірус.

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У відео Джастін й Андерсон вриваються до будинку актриси Анни Кендрік (вона озвучила персонажа Трояндочку у мультфільмі) та всіляко їй набридають. Судячи з усього, Анна хоче побути наодинці (практично в самоізоляції), але Тімберлейк і Паак увесь час плутаються під ногами дівчини.

У фіналі на дівчину очікує вечірка, яка надзвичайно позитивно впливає на Анну. Вона й думати забуває про те, що хотіла побути наодинці, танцюючи та дуріючи.

Нагадаємо, що мультфільм "Тролі 2: Світове турне" має вийти на великі екрани 4 червня 2020 року. А поки насолоджуйтесь новим кліпом Джастіна, який однозначно зробить ваш день!

Justin Timberlake – Don't Slack, дивіться крутий кліп співака:

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