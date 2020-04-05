На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
- 83
Новенькі треки за початок квітня 2020 підкорює і чарти, і серця слухачів! Заціни популярні пісні за другий місяць весни від знаменитостей на Радіо МАКСИМУМ. Цей плейлист точно зарядить настроєм та змусить танцювати.
Старт квітня відзначився не тільки весняною погодою, а й крутими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкращі новини світу поп-музики за перший тиждень квітня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся хорошим настроєм на Радіо МАКСИМУМ.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Останній тиждень березня потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Трой Сіван, Інна, Kygo та Джастін Бібер. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!
Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:
Також популярну музику можна послухати онлайн за цим посиланням.
Список пісень:
- Ghostly Kisses - Never Let Me Go (Official Video)
- Marshmello x Southside - Been Thru This Before (Feat. Giggs & SAINt JHN)
- Troye Sivan - Take Yourself Home (Lyric Video)
- OneRepublic - Didn't I (Lyric Video)
- Madison Beer - Stained Glass (Visualizer Video)
- Kygo, Sasha Sloan - I'll Wait (Lyric Video)
- Lauv - Modern Loneliness (acoustic) [Official Video]
- Hailee Steinfeld - I Love You's (Official Video)
- Alan Walker & Ruben – Heading Home (Official Music Video)
- K-391, Alan Walker, Ahrix - End Of Time (360 video)
- Grimes - you'll miss me when I'm not around
- Oh Wonder - Lonely Star (Audio)
- ILLENIUM, Excision, I Prevail - Feel Something (Lyric Video)
- Alec Benjamin - Six Feet Apart (Quarantine Song)
- Justin Bieber - Changes (Nature Visual)
- Machine Gun Kelly - Smoke and Drive
- Die Antwoord - Future Baby (Official Music Video)
- INNA - Not My Baby | Lyric Video
- Winona Oak - Another Story [Official Video]
Читайте також: Baby I'm ok: KAZKA випустила спільний хіт з Kadebostany – дивіться кліп
-
16:19Дівчина показала, як правильно використовувати чистилку для овочів (відео)
-
15:51Девід Бекхем наважився на різку зміну іміджу під час карантину: фотофакт
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:52У NASA представили детальний план висадки на Місяць у 2024 році
-
14:21Забула про спіднє: сексуальна Демі Роуз здивувала сукнею-сіткою (фото 18+)
-
Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
13:52Disney змінив розклад фільмів на найближчі роки: що і коли вийде на екранах
-
13:24Учені назвали прянощі, які допомагають схуднути
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
12:25Як правильно носити медичну маску та рукавиці: рекомендації від МОЗ
-
11:55Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото
-
11:26Австралійська модель зняла гаряче відео в бікіні (18+)
-
10:51Британські копи люблять "Доктора Хто": Далеки на вулицях контролюють карантин
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:52Карантин виглядає не так: Ратажковскі вразила зовсім голим фото (18+)
-
09:29Погода в Україні 5 квітня: похолодання і сильний вітер
-
08:54Кеті Перрі й Орландо Блум розсекретили стать майбутньої дитини
-
08:32Audi A8 залишиться на бензині: у чому причина
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок
- 04 квітня
-
21:53Залишайся вдома: українські зірки записали крутий гімн-заклик
-
21:21Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
-
21:005 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:41Як пандемія коронавірусу вплинула на ринок смартфонів
-
20:17Колишній керівник Формули-1 стане батьком у 89 років
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок
- 04 квітня
-
21:21Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
11:13Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
-
08:49Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі
- 03 квітня
-
20:115 несподіваних речей, які збуджують чоловіків
-
17:41Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
-
15:05Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:11Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня
-
07:1410 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції
- 02 квітня
-
19:58Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
11:00THE HARDKISS – Гора: дивіться новий потужний кліп про останній шанс для людства
-
10:06Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 2 квітня
-
07:14Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається
- 01 квітня
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас