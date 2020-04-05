Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій

Новенькі треки за початок квітня 2020 підкорює і чарти, і серця слухачів! Заціни популярні пісні за другий місяць весни від знаменитостей на Радіо МАКСИМУМ. Цей плейлист точно зарядить настроєм та змусить танцювати.

Старт квітня відзначився не тільки весняною погодою, а й крутими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкращі новини світу поп-музики за перший тиждень квітня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся хорошим настроєм на Радіо МАКСИМУМ.

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Останній тиждень березня потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Трой Сіван, Інна, Kygo та Джастін Бібер. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:

Також популярну музику можна послухати онлайн за цим посиланням.

Список пісень:

Ghostly Kisses - Never Let Me Go (Official Video)

Marshmello x Southside - Been Thru This Before (Feat. Giggs & SAINt JHN)

Troye Sivan - Take Yourself Home (Lyric Video)

OneRepublic - Didn't I (Lyric Video)

Madison Beer - Stained Glass (Visualizer Video)

Kygo, Sasha Sloan - I'll Wait (Lyric Video)

Lauv - Modern Loneliness (acoustic) [Official Video]

Hailee Steinfeld - I Love You's (Official Video)

Alan Walker & Ruben – Heading Home (Official Music Video)

K-391, Alan Walker, Ahrix - End Of Time (360 video)

Grimes - you'll miss me when I'm not around

Oh Wonder - Lonely Star (Audio)

ILLENIUM, Excision, I Prevail - Feel Something (Lyric Video)

Alec Benjamin - Six Feet Apart (Quarantine Song)

Justin Bieber - Changes (Nature Visual)

Machine Gun Kelly - Smoke and Drive

Die Antwoord - Future Baby (Official Music Video)

INNA - Not My Baby | Lyric Video

Winona Oak - Another Story [Official Video]

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