Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень серпня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Також не оминули увагою новенькі треки від Twenty One Pilots та Bring Me The Horizon. Насолоджуйтесь:

Плейлист нових рок-треків серпня: слухайти онлайн:

Плейлист нових рок-треків серпня: список треків

DEAD POSEY - Freak Show twenty one pilots: My Blood Panic! At The Disco: High Hopes WSTR - Silly Me Thousand Below - Vein Tilian - Hold On Maroon 5 - One More Night (Cover by Flight Paths) RedHook - Minute On Fire Blueshift - Undertow Amorla - Sail Alone Columbus - Cut It Out MUSE - The Dark Side Bring Me The Horizon - MANTRA

