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Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
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Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень серпня!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Також не оминули увагою новенькі треки від Twenty One Pilots та Bring Me The Horizon. Насолоджуйтесь:
Це цікаво: Twenty One Pilots – My Blood: текст і переклад нової пісні
Плейлист нових рок-треків серпня: слухайти онлайн:
Плейлист нових рок-треків серпня: список треків
- DEAD POSEY - Freak Show
- twenty one pilots: My Blood
- Panic! At The Disco: High Hopes
- WSTR - Silly Me
- Thousand Below - Vein
- Tilian - Hold On
- Maroon 5 - One More Night (Cover by Flight Paths)
- RedHook - Minute On Fire
- Blueshift - Undertow
- Amorla - Sail Alone
- Columbus - Cut It Out
- MUSE - The Dark Side
- Bring Me The Horizon - MANTRA
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