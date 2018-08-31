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Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня

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Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня - фото 1

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень серпня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Також не оминули увагою новенькі треки від Twenty One Pilots та Bring Me The Horizon. Насолоджуйтесь:

Це цікаво: Twenty One Pilots – My Blood: текст і переклад нової пісні

Плейлист нових рок-треків серпня: слухайти онлайн:

Плейлист нових рок-треків серпня: список треків

  1. DEAD POSEY - Freak Show
  2. twenty one pilots: My Blood
  3. Panic! At The Disco: High Hopes
  4. WSTR - Silly Me
  5. Thousand Below - Vein
  6. Tilian - Hold On
  7. Maroon 5 - One More Night (Cover by Flight Paths)
  8. RedHook - Minute On Fire
  9. Blueshift - Undertow
  10. Amorla - Sail Alone
  11. Columbus - Cut It Out
  12. MUSE - The Dark Side
  13. Bring Me The Horizon - MANTRA

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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