Tesla Model S проїхала 1200 кілометрів на одному заряді

Багато хто відмовляється від покупки електромобіля через не значні запаси ходу. Але якщо електрична машина на одному заряді зможе подолати понад тисячу кілометрів, це суттєво міняє справу. І компанія ONE Inc вже майже готова до виробництва батарей з таким ресурсом.

Модифікована Tesla Model S на одному заряді батареї проїхала 1200 кілометрів, пише CarAndDriver. Седан оснастили акумуляторним блоком, місткість якого вдвічі перевищує максимальний показник оригінальної батареї Tesla, умістившись у тому ж просторі. Сам електромобіль ніяким доробкам не піддавався.

І ще: Відомі результати найбільшого тесту автономності електромобілів на морозі

Це плід дворічної роботи стартапу з Мічигану, Our Next Energy (ONE), який довів, що здатний розробити безпечнішу і набагато ефективнішу батарею. Існує два способи зменшити скепсис щодо дальності пробігу електрокарів – покрити всю країну мережею швидких зарядок (як Tesla Supercharger) або збільшити запас ходу електромобілів за рахунок акумуляторів великої місткості та підвищеної ефективності.

"Ми хочемо прискорити впровадження таких електромобілів, усунувши побоювання щодо дальності їзди без підзарядки, які стримують споживачів сьогодні", – наголосив засновник та генеральний директор ONE Муджіб Іджаз.

Прототип батареї ONE, встановлений у Tesla Model S Long Range Plus, забезпечив майже вдвічі більший запас ходу – 1210 кілометрів. І це взимку за умов низьких температур! Пізніше, під час менш жорсткого тесту, ця сама Tesla Model S на швидкості близько 90 км/год проїхала вражаючі 1420 кілометрів на одній зарядці.

Читайте також: Автомобілі Tesla "станцювали" під рок-версію Щедрика: відео, яке підірвало мережу