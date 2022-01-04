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Відомі результати найбільшого тесту автономності електромобілів на морозі

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Автономність багатьох електромобілів скорочується удвічі - фото 1
Автономність багатьох електромобілів скорочується удвічі

У Китаї пройшли експериментальні випробування електромобілів на морозостійкість. Метою було з'ясувати, як екологічно безпечні автомобілі, що набирають все більшу популярність, поводяться при температурі -20 градусів за Цельсієм.

Виявилося, що багато автомобілів заледве змогли подолати половину дистанції, заявленої виробником. Про це розповідає Weibo.

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Найкращий запас ходу показали такі електромобілі: Weilai EC6, Xpeng P7, Jikrypton 001, Nezha U, Gaohe HiPhi X, GAC Aion Y, Tesla Model Y, Geely Geometry C, Audi e-tron та Volkswagen ID.4X.

Найкраще в екстремальних умовах себе зарекомендував Wuling Hongguang Mini EV. Він зумів зберегти 60,7% запасу ходу та проїхав 103,2 кілометра при заявленому показнику 170 кілометрів. Проте далі проїхав Weilai EC6 – 336,9 кілометра, що склало 54,7% від озвученого запасу 615 кілометрів.

Найгірший результат у LiXiang One – він протримався лише 59,3 кілометра, хоча автовиробник заявляє 188 кілометрів. Таким чином, на морозі його автономність зменшується до 31,54% від заявленої.

Відомі результати найбільшого тесту автономності електромобілів на морозі - фото 490811

Багато представлених у звіті моделей поки що продаються тільки на китайському ринку. Якщо взяти електрокари, що продаються і за межами Піднебесної, то можна виділити такі машини: Tesla Model Y (проїхала 279,6 з 594 км – 47%), Audi e-tron (272,3 з 465 км – 58,6%), Porsche Taycan (226,2 з 414 км – 54,6%), Tesla Model 3 (200 з 468 км – 42,8%) та Volkswagen ID.3 (167,3 з 430 км – 38,9%).

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