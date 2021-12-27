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Автомобілі Tesla "станцювали" під рок-версію Щедрика: відео, яке підірвало мережу

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Tesla "станцювали" під рок-версію Щедрика - фото 1
Tesla "станцювали" під рок-версію Щедрика

Tesla долучилася до привітань усіх із Різдвом. Автомобілі компанії Ілона Маска влаштували справжнє світлове шоу під знаменитий український "Щедрик".

У Twitter Tesla опублікували ролик, на якому звучить відома мелодія "Щедрик" у рок-обробці, а під неї "танцюють" електрокари. У кадрі видно, як чотири Tesla стоять у ряд та виконують синхронні "рухи" своєю оптикою під композицію Леонтовича.

І ще: У мультимедіа Tesla з'явилося різдвяне оновлення з підтримкою TikTok

Крім цього, у відео представили нову модель авто марки – S3XY.

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