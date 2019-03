Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за останні дні лютого і перші дні березня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп неймовірних Our Last Night та свіжі треки від In Flames з їх новенького альбому "I, The Mask". Насолоджуйтесь:

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Our Last Night - "Bury The Hatchet" (OFFICIAL VIDEO)

AFTER THE BURIAL - Behold The Crown (Official Music Video)

In Flames - We Will Remember (Official Audio)

In Flames - Follow Me (Official Audio)

In Flames - All the Pain (Official Audio)

In Flames - In This Life (Official Audio)

In Flames - Stay With Me (Official Audio)

In Flames - Call My Name (Official Music Video)

True Colours - Behind Closed Doors (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Selfworth - Paperskin (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Modern Error - Self Synthetic (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Casey - The Funeral (LIVE SESSION)

Lotus Eater - Mother (Official Music Video)

Dead/Awake - "The Shepherd (feat. Duncan Bentley)" Official Lyric Video

Dave Matthews Band - "Grey Street" (Cover by The Animal In Me)

Heart Attack Man - "Fake Blood" (official video)

