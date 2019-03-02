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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики

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Слухайте рок музику онлайн

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за останні дні лютого і перші дні березня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп неймовірних Our Last Night та свіжі треки від In Flames з їх новенького альбому "I, The Mask". Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Our Last Night - "Bury The Hatchet" (OFFICIAL VIDEO)
  • AFTER THE BURIAL - Behold The Crown (Official Music Video)
  • In Flames - We Will Remember (Official Audio)
  • In Flames - Follow Me (Official Audio)
  • In Flames - All the Pain (Official Audio)
  • In Flames - In This Life (Official Audio)
  • In Flames - Stay With Me (Official Audio)
  • In Flames - Call My Name (Official Music Video)
  • True Colours - Behind Closed Doors (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Selfworth - Paperskin (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Modern Error - Self Synthetic (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Casey - The Funeral (LIVE SESSION)
  • Lotus Eater - Mother (Official Music Video)
  • Dead/Awake - "The Shepherd (feat. Duncan Bentley)" Official Lyric Video
  • Dave Matthews Band - "Grey Street" (Cover by The Animal In Me)
  • Heart Attack Man - "Fake Blood" (official video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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