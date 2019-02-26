Популярна музика для вдалого дня: плейлист нових пісень

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за останній тиждень лютого 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за третій тиждень лютого разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

John Legend - Preach (Official Video)

Lil Pump - "Be Like Me" ft. Lil Wayne (Official Music Video)

Boogie - Rainy Days (feat. Eminem) [Official Music Video]

Lil Pump - "Who Dat" (Official Audio)

YUNGBLUD, Halsey - 11 Minutes ft. Travis Barker

Kygo - Think About You feat. Valerie Broussard (Cover Art) [Ultra Music]

Calvin Harris, Rag’n’Bone Man, Sam Smith, Dua Lipa – Giant / Promises / One Kiss (BRITs 2019)

Tom Walker - Not Giving In (Audio)

Khalid, Kane Brown - Saturday Nights REMIX (Official Video)

Bebe Rexha - Last Hurrah (Official Music Video)

Kygo - Think About You ft. Valerie Broussard

Nora En Pure - We Found Love (feat. Ashibah) [Nora En Pure & Passenger 10 Remix] (Official Audio)

Lady Bee - Lightning (feat. Rochelle) [Official Audio]

Yves V & Matthew Hill vs. Adrian Lux - Teenage Crime (Official Music Video)

Jason Derulo, LAY, NCT 127 - Let's Shut Up & Dance [Official Music Video]

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