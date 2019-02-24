Нова рок-музика тижня: свіжі пісні для фанатів альтернативи

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за третій тиждень лютого 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп неймовірних Our Last Night та свіжі треки від одного з засновників Linkin Park Майка Шиноди. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Our Last Night - "The Leap" (OFFICIAL VIDEO)

LEE MCKINNEY - A Neverending Explosion

Palisades - Erase The Pain (Official Music Video)

Prove You Wrong (Official Audio) - Mike Shinoda

What The Words Meant (Official Audio) - Mike Shinoda

LASTELLE - Still Winds (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

In Vice Versa - Devour

The Beautiful Monument - Deceiver (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Dangerous Summer - Where Were You When The Sky Opened Up (Official Music Video)

Vanish - dontwaitforme (Official Music Video)

New Found Glory - The Power Of Love (Official Music Video)

Sincerely, Me - For What It's Worth (Music Video)

You Me At Six - Back Again (Acoustic Audio)

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