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MARUV 8 березня

Нова рок-музика тижня: свіжі пісні для фанатів альтернативи

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Слухайте рок музику онлайн

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за третій тиждень лютого 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп неймовірних Our Last Night та свіжі треки від одного з засновників Linkin Park Майка Шиноди. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Our Last Night - "The Leap" (OFFICIAL VIDEO)
  • LEE MCKINNEY - A Neverending Explosion
  • Palisades - Erase The Pain (Official Music Video)
  • Prove You Wrong (Official Audio) - Mike Shinoda
  • What The Words Meant (Official Audio) - Mike Shinoda
  • LASTELLE - Still Winds (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • In Vice Versa - Devour
  • The Beautiful Monument - Deceiver (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • The Dangerous Summer - Where Were You When The Sky Opened Up (Official Music Video)
  • Vanish - dontwaitforme (Official Music Video)
  • New Found Glory - The Power Of Love (Official Music Video)
  • Sincerely, Me - For What It's Worth (Music Video)
  • You Me At Six - Back Again (Acoustic Audio)

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