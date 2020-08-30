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Спекотні хіти літи: плейлист нової музики за тиждень
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Літо стрімко добігає свого кінця, але поп-зірки не припиняють тішити новенькими піснями. Щотижня насолоджуйся свіжою музикою у плейлисті від Радіо МАКСИМУМ!
Серпень встиг потішити не лише спекотними днями, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Останній тиждень літа відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Кеті Перрі, Крістіна Агілера, Nothing But Thieves, The Weeknd та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Katy Perry - Cry About It Later (The Smile Video Series)
- Christina Aguilera - Reflection (2020)
- Ashe - Save Myself (Official Video)
- The Neighbourhood - Pretty Boy (Official Video)
- Little Mix - Holiday (Official Video)
- Nothing But Thieves - Unperson (Official Video)
- Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid - BROWN SKIN GIRL (Official Video)
- Calvin Harris, The Weeknd - Over Now (Official Video)
- 5 Seconds of Summer - Kill My Time (Audio)
- Machine Gun Kelly ft. blackbear - my ex's best friend (Official Music Video)
- Sasha Sloan - House With No Mirrors (Official Video)
- Clean Bandit and Mabel - Tick Tock (feat. 24kGoldn) [Official Video]
- Jason Derulo - Take You Dancing [Official Music Video]
- KARD - GUNSHOT _ M/V
- BLACKPINK - 'Ice Cream (with Selena Gomez)' M/V
- Juice WRLD - Stay High (Official Lyric Video)
- Jaden - Falling for You feat. Justin Bieber (Official Visualizer)
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