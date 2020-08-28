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Club Future Nostalgia: слухайте новий альбом Dua Lipa, записаний з Madonna та Missy Elliot

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Дуа Ліпа представила платівку з реміксами - фото 1
Дуа Ліпа представила платівку з реміксами

Наприкінці літа свіженькою музикою нас потішила популярна британська співачка косовського походження Dua Lipa. 25-річна красуня презентувала альбом "Club Future Nostalgia". Слухай платівку на Радіо МАКСИМУМ!

Dua Lipa представила альбом реміксів "Club Future Nostalgia", за основу для якого вона взяла другу студійну платівку "Future Nostalgia", що вийшла у березні.

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Над новим релізом зі співачкою працювали Мадонна, Міссі Елліотт, Гвен Стефані, Марк Ронсон, Джо Годдард з Hot Chip і група Blackpink. Також у записі взяла участь діджейка і продюсерка Мареа Стемпер, відома під псевдонімом The Blessed Madonna.

Додамо, що Dua Lipa планує випустити кліп на кожну композицію з "Club Future Nostalgia". Два тижні тому вона вже показала відео на трек "Levitating", записаний з Мадонною та Міссі Елліот.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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