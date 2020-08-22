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Нові хіти літа 2020: плейлист свіжої популярної музики
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Літо добігає кінця, але це не означає, що новеньких пісень від популярних виконавців стає менше. Щотижня ловіть порцію нової музики у спекотному плейлисті від Радіо МАКСИМУМ! Вмикай улюблені треки і заряджайся крутим настроєм.
Фінальний місяць літа тішить не лише серйозною спекою, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Передостанній тиждень серпня потішив свіжою музикою від таких виконавців, як BTS, The Killers, Machine Gun Kelly та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- The Killers - My Own Soul’s Warning (Michael Hili Video)
- Troye Sivan - STUD (Official Audio)
- The Neighbourhood - Devil's Advocate (Official Video)
- BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV
- Dreamcatcher(드림캐쳐) 'BOCA' MV
- Kiiara - Never Let You (Official Audio)
- Ellie Goulding - Love I’m Given
- blackbear - clown (ft. Trevor Daniel) [Audio]
- Biffy Clyro - Space (Official Video)
- Lukas Graham - Share That Love (feat. G-Eazy) [Official Lyrics Video]
- SAINT MOTEL - Preach (Official Video)
- Normandie - Jericho (Official Music Video)
- Carly Rae Jepsen - Me And The Boys In The Band
- Kane Brown, Swae Lee, Khalid - Be Like That (feat. Swae Lee & Khalid [Official Video])
- Machine Gun Kelly - concert for aliens
- Zedd & Jasmine Thompson - Funny (Lyric Video)
- YUNGBLUD with Denzel Curry - Lemonade
- Iggy Azalea, Tinashe - Dance Like Nobody's Watching (Official Lyric Video)
- Men I Trust - Days Go By
- Conan Gray - Heather (Official Music Video)
- Rich Brian - Don't Care (Official Music Video)
- London Grammar - Baby It's You (Official Visualiser)
- Cookiee Kawaii & Tyga - Vibe (If I Back It Up) (Official Video)
- Elderbrook - Why Do We Shake In The Cold? (Official Video)
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